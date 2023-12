Omzet Fuelcell valt tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fuelcell heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt dan voorzien, maar wist wel een kleiner verlies dan verwacht te rapporteren. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse specialist in brandstofceloplossingen. De inkomsten in het vierde kwartaal, wat eindigde op 31 oktober, daalden met 43 procent, van 39,2 miljoen tot 22,5 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden vooraf gemiddeld op een iets minder sterke omzetdaling tot 25 miljoen dollar. Het nettoverlies bedroeg 0,07 dollar per aandeel. Daarmee was het verlies 4 cent kleiner dan vorig jaar. Hier hielden analisten rekening met een verlies van 0,08 dollar per aandeel. Het bedrijf sloot het kwartaal af met een totaalbedrag aan contanten en kortetermijninvesteringen van 403,3 miljoen dollar, vergeleken met 414 miljoen dollar aan het einde van het derde kwartaal. CEO Jason Few stelde dinsdag desondanks dat hij zeer tevreden was met de operationele uitvoering gedurende het boekjaar. Volgens Few is het bedrijf dan ook goed gepositioneerd voor toekomstige groei. Op jaarbasis en voor geheel fiscaal 2023 daalde de omzet met 5 procent, van 130,5 naar 123,4 miljoen dollar. Het nettoverlies daalde van 147,2 naar 108,1 miljoen dollar. Het aandeel daalde dinsdag 4,6 procent in de handel voorbeurs. Tot nu toe daalde het aandeel dit jaar met ruim 42 procent. Bron: ABM Financial News

