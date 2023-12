Amerikaanse futures duiden op vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen laten dinsdag nog weinig richting zien, nu de recente marktrally een adempauze lijkt te nemen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.

Aandelen zijn sinds november in een rallymodus beland. Recentelijk werd er nog wat olie op het vuur gegoten door de Federal Reserve die in 2024 drie renteverlagingen heeft ingetekend. Tekenen van een afnemende inflatie in combinatie met een stevige daling van de rente is koren op de molen van beleggers en dus hebben zowel obligaties als aandelen flink weten te profiteren.

Goldman Sachs is ook positief over Wall Street in 2024 en rekent voor de S&P 500 op een stand van 5.100 punten aan het einde van volgend jaar. Een paar weken geleden gokte de Amerikaanse bank nog op een koersdoel van 4.700 punten voor de S&P 500 in 2024.

"Vertragende inflatie en versoepeling door de Fed zullen de reële rendementen laag houden en een koers-winstvermenigvuldiging van meer dan 19 keer ondersteunen", aldus Goldman Sachs.

Dinsdag werd ook bekend dat de Europese Unie heeft besloten om tot 31 maart 2025 geen importheffingen te zetten op de invoer van Amerikaans staal en aluminium. In 2022 schortte Brussel deze heffingen op tot eind 2023, en nu is besloten deze periode te verlengen. In ruil ziet Washington af van bepaalde quota's op staal en aluminium uit Europa.

De prijs van een vat WTI-olie stabiliseerde dinsdag rond de 72,50 dollar, terwijl olietankers de Rode Zee vermijden na verhoogde aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-militanten in de regio, die de internationale scheepvaartroutes hebben ontwricht. De afgelopen weken lanceerde de Jemenitische Houthi-rebellen groep een reeks drone-aanvallen op commerciële schepen die de Rode Zee oversteken.

De euro noteerde dinsdag net onder de 1,0950 dollar in een markt die minder volatiel en minder geneigd is tot een rally.

"Wij denken dat de euro zich dit jaar nog beweegt tussen de 1,09 en 1,10 dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.

Op macrogebied zal er vanmiddag aandacht zijn voor de woningbouwcijfers uit de VS.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Apple noteerden voorbeurs vlak, nadat ze maandag nog rond een procent verloren. The Wall Street Journal meldde toen dat Apple de verkoop van zijn smartwatch zal gaan stopzetten om te voldoen aan een Amerikaans importverbod dat is opgelegd door een federaal handelsagentschap omdat het bedrijf patenten van een concurrent heeft geschonden. Analisten verwachten dat het stilleggen van de verkoop van de Apple Watch niet lang zal duren.

De aandelen van de leverancier van vliegtuigonderdelen Heico noteerden voorbeurs bijna 1 procent, nadat gisteren nabeurs het bedrijf beter resultaten dan verwacht rapporteerde.

Het aandeel Nikola steeg ongeveer 5 procent in de handel voorbeurs , nadat het aandeel maandag bijna 10 procent was verloren. Dit omdat een rechter de oprichter Trevor Milton veroordeelde tot vier jaar gevangenisstraf wegens het oplichten van investeerders.

De aandelen van UBS wonnen 2 procent in New York, nadat de activistische investeerder Cevian Capital een belang nam van 1,3 miljard dollar in de Zwitserse bank.

De aandelen van software servicebedrijf EBIX daalden nog eens 9 procent voorbeurs, nadat het bedrijf maandag al ongeveer 68 procent in waarde was gedaald. Dit was het gevolg van het aanvragen van een faillissement.

Vanavond zal na de sluiting pakketbezorger FedEx de boeken openen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,5 procent naar 4.740,56 punten, de Dow Jones index won fractioneel met een slotstand van 37.306,02 punten en bereikte daarmee weer een nieuwe all time high, en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.904,81 punten.