Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 479,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 16.703,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.573,01 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.624,66 punten.

Ondanks de recente stijgingen, gaat niet iedere marktvolger ontspannen het jaar uit. Volgens Swissquote Bank zijn de opwaartse risico's voor de inflatie in de eurozone intact. "Dit zal vroeg of laat het sentiment op de beurzen drukken. Volgend jaar neemt de kans op een aanmerkelijke correctie in zowel aandelen als obligaties toe", aldus de bank in een marktcommentaar.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in november met 2,4 procent. In oktober was dit nog 2,9 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in november 3,6 procent op jaarbasis, tegen 4,2 procent een maand eerder. Hierin worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen.

Vanmiddag komen in de VS alleen de woningbouw en bouwvergunningen over november naar buiten. Maar aanstaande vrijdag is de PCE-inflatie in de VS aan de beurt, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 72,62 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 77,72 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,3 procent.

Investment Manager Simon Wiersma van ING wees op de stijgingen van zowel de olie- als de gasprijs op maandag, na een periode van sterke prijsdalingen. Die prijsstijging was niet het gevolg van een omslag in het weer naar koudere temperaturen, maar door berichten over aanvallen op schepen door Houthi-rebellen in de Rode Zee, zei Wiersma.

De euro/dollar noteerde op 1,0938. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0934 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0918 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal verloor dinsdag 0,4 procent, nadat het maandag nog flink wist te profiteren van de verkoop van US Steel aan het Japanse Nippon Steel. Deutsche Bank vond dit een gunstige ontwikkeling voor ArcelorMittal en herhaalde dinsdag het koopadvies met een koersdoel van 33,00 euro.

Met een winst van 3,6 procent was Solvay opnieuw de sterkste stijger binnen de hoofdindex in België.

De La Rue, een drukker van waardepapieren, overtuigde dinsdag niet met de resultaten, nu er nog altijd sprake is van een structurele afname in het gebruik van bankpapier. De koers daalde dinsdag ruim 6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg maandag 0,5 procent op 4.740,56 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een stand van 37.306,02 punten en bereikte daarmee weer een nieuwe all time high.De Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.904,81 punten.