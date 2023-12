Valuta: euro meer in balans

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag dicht onder de 1,0950 dollar in een markt die minder volatiel en minder geneigd is tot een rally.

"Wij denken dat de euro zich dit jaar nog beweegt tussen de 1,09 en 1,10 dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt heeft het aantal keer dat de ECB de rente in 2024 verlaagd neerwaarts bijgesteld. ECB-bestuurder Peter Kazimir verwachtte maandag de eerste renteverlaging door de ECB in de tweede helft van 2024. Daarmee lijkt de bank te wachten op de Fed met verlagen. Dit zorgt voor een bodem onder de eurokoers, waar wij een ondergrens van 1,0850 dollar zien. Maar een opleving naar een niveau boven de 1,0950 dollar is volgens ons niet zo waarschijnlijk", aldus Van der Meer.

De bank of Japan liet de rente vandaag staan waar deze al stond, op 0,1 procent negatief.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen in november met 2,4 procent. In oktober was dit nog 2,9 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in november 3,6 procent op jaarbasis, tegen 4,2 procent een maand eerder. Hierin worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen.

Vanmiddag komen in de VS alleen de woningbouw en bouwvergunningen over november naar buiten.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0943 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8618 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent en noteerde op 1,2698 dollar. De dollar noteerde 1,2 procent hoger op 144,48 yen.