Beursblik: desinvesteringen geven OCI voldoende ruimte om aandeelhouder te belonen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De recente desinvesteringen van OCI zullen positief uitpakken voor de aandeelhouders. Dit schreef Degroof Petercam dinsdagochtend in een rapport. In maart 2023 kondigde OCI een strategische evaluatie aan om de korting op de intrinsieke waarde van het aandeel te verlagen. Dit resulteerde de afgelopen dagen in twee grote desinvesteringen voor 7,2 miljard dollar. Degroof was aanvankelijk vrijdag een beetje teleurgesteld over de prijs die OCI voor het belang van 50 procent in Fertiglobe ontving. Maar dankzij een earn-out kan dit bedrag nog oplopen, aldus analist Frank Claassen. OCI zal blijven profiteren als de grondstoffenprijzen de komende twee jaar stijgen. De twee deals zullen naar verwachting in de loop van 2024 worden afgerond, wat betekent dat OCI 7,2 miljard dollar zal ontvangen. Degroof schat de nettoschuld eind volgend jaar op ongeveer 3,3 miljard dollar, wat betekent dat OCI aan het einde van 2024 over een netto kaspositie van 4 miljard dollar zou beschikken. OCI gaf maandagmiddag tijdens een call met analisten aan, dat het de kansen op het vlak van decarbonisatie, ofwel het terugdringen van de CO2-uitstoot, wil onderzoeken. Maar OCI zal ook kijken hoe het de aandeelhouders kan belonen. Details op dit vlak werden maandag niet gegeven, maar Degroof verwacht dat minstens de helft van de netto kaspositie hiervoor zal worden gebruikt. Dat is ongeveer 2 miljard dollar, ofwel 8 tot 9 euro per aandeel. Claassen vindt dat de huidige koers van OCI dan ook geen recht doet aan de recente desinvesteringen. Hij herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel OCI noteerde dinsdagochtend 4,4 procent hoger op 25,35 euro. Bron: ABM Financial News

