Beursblik: overname US Steel door Nippon Steel gunstig voor ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Het stevige overnamebod van Nippon Steel op US Steel is positief voor ArcelorMittal. Dit schreef Deutsche Bank dinsdagochtend in een rapport. De Japanse staalgigant Nippon Steel deed maandag een bod van 55 dollar per aandeel op US Steel, een flinke premie van circa 40 procent op de slotkoers van vrijdag en een premie van meer dan 55 procent ten opzichte van het initiële bod van het Amerikaanse Cleveland Cliffs. De transactie is dan ook goedgekeurd door beide raden van bestuur. Analist Bastian Synagowitz van Deutsche Bank wees erop dat er werd verwacht dat ook ArcelorMittal een bod zou uitbrengen op US Steel. En dat zat de markt niet lekker, ook omdat het bod mogelijk hoog zou uitvallen. Nu dit van tafel lijkt, zal ook de druk op de koers van ArcelorMittal wegebben, denkt de analist. Daarbij zijn de activiteiten in Kazachstan inmiddels ook verkocht. ArcelorMittal kan zich nu weer focussen op de staalmarkt. Deutsche Bank herhaalde dinsdag het koopadvies voor ArcelorMittal met een koersdoel van 33,00 euro. Bron: ABM Financial News

