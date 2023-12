Vlakke start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting neutraal van start. Maandag startte de AEX de laatste volle handelsweek van 2023 nog met een daling van een half procent naar 789,15 punten, doordat techaandelen flink op de koersvorming drukten. Op Wall Street won hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond juist een half procent. Zowel de AEX als de S&P hebben de afgelopen zeven weken op weekbasis stijgingen laten zien. De Dow sloot maandag slechts fractioneel in het groen, maar de index scherpte daarmee wel opnieuw de hoogste stand ooit aan. Volgens Fundstrat zit er richting het einde van het jaar zelfs nog meer in het vat, gelet op de aanwezige liquiditeiten en omdat fondsbeheerders vlak voor het einde van het jaar nog transacties zullen willen doen om hun prestaties op te krikken. ’s Werelds duurste aandeel naar beurswaarde gemeten, Apple, scherpte afgelopen week nog zijn hoogste stand ooit aan, maar moest maandag met een verlies van krap een procent een stapje terug doen. Persbureau Bloomberg meldde dat China vaart maakt met het instellen van een verbod op iPhones voor overheidsfunctionarissen. Volgens The Wall Street Journal stopt het concern daarnaast mogelijk met de verkoop van sommige Apple Watches, vanwege patentschendingen. De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld, met als positieve uitschieter de beurs in Tokio met een stijging van 1,4 procent na het rentebesluit van de Bank of Japan. Japanse beleggers reageerden enthousiast op het besluit van de centrale bank om het belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op 0,1 procent negatief. De yen daalde in reactie circa een half procent ten opzichte van de dollar. Afgelopen week sterkte de yen juist nog flink aan. Er was veel speculatie dat de Bank of Japan een einde zou kunnen maken aan de negatieve rente, maar dat zit er op dit moment niet echt meer in, volgens analist Stefan Koopman van Rabobank. Koopman wees erop dat andere grote centrale banken alweer op het spoor van een lagere rente zitten. De Bank of Japan heeft ruimschoots de kans gehad, maar deze niet gegrepen. "En als ze het nu nog niet hebben gedaan, wanneer dan wel?", aldus de analist. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor inflatiecijfers uit de eurozone en woningbouwcijfers uit de VS. Bedrijfsnieuws ASM International maakte de voordracht bekend van Tania Micki voor de benoeming tot lid van de raad van commissarissen. Vopak ziet operationeel directeur Frits Eulderink volgend jaar vertrekken. Eulderink zat sinds januari 2010 bij Vopak en was veertien jaar COO bij het bedrijf. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag 0,5 procent naar 4.740,56 punten, de Dow Jones index won fractioneel met een slotstand van 37.306,02 punten en bereikte daarmee weer een nieuwe all time high, en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.904,81 punten Bron: ABM Financial News

