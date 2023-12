Operationeel directeur Vopak stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak ziet operationeel directeur Frits Eulderink volgend jaar vertrekken. Dit maakte de tankopslagspecialist dinsdagochtend bekend. Na het vertrek van Eulderink gaat het bestuur verder met alleen CEO Dick Richelle en CFO Michiel Gilsing. Eulderink treedt af per 24 april volgend jaar, de dag van de aandeelhoudersvergadering van Vopak, waarna hij nog tot juni 2025 beschikbaar blijft voor verschillende projecten waaraan Vopak werkt. Eulderink zat sinds januari 2010 bij Vopak en was veertien jaar COO bij het bedrijf. Bron: ABM Financial News

