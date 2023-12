Gemengd beeld in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, met als positieve uitschieter de beurs in Tokio na het rentebesluit van de Bank of Japan. De Japanse Nikkei 225 steeg 1,2 procent naar 33.149 punten, terwijl Sydney krap een procent won. De Hang Seng index in Hongkong verloor juist krap een procent. Japanse beleggers reageerden enthousiast op het besluit van de Bank of Japan om het belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op 0,1 procent negatief. De yen daalde in reactie circa een half procent ten opzichte van de dollar. Afgelopen week sterkte de yen juist nog flink aan, hetgeen toen woog op de koersvorming van Japanse exporteurs. Er was veel speculatie dat de Bank of Japan een einde zou kunnen maken aan de negatieve rente, maar dat zit er op dit moment niet echt meer in, volgens analist Stefan Koopman van Rabobank in een vooruitblik. Koopman wees erop dat andere grote centrale banken alweer op het spoor van een lagere rente zitten. De Bank of Japan heeft ruimschoots de kans gehad, maar deze niet gegrepen. "En als ze het nu nog niet hebben gedaan, wanneer dan wel?" aldus de analist. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een iets hogere start, na de bescheiden winsten op Wall Street maandagavond. Bron: ABM Financial News

