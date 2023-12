Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 42 punten voor de Duitse DAX en een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 5 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd, aan het begin van de laatste volledige beursweek van het jaar.

"De markten beginnen af te ronden richting het einde van het jaar, hoewel de bijeenkomst van de Bank of Japan nog een laatste echte hindernis vormt voor handelaren," schreven analisten van IG.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de FTSE 100 maandag wel in het groen wist te blijven, met name omdat energie-aandelen in trek waren.

"De stijging van de olie- en gasprijzen gaf BP en Shell een impuls na de beslissing van BP om alle doorvoer van tankers door de Rode Zee tot nader order op te schorten vanwege veiligheidszorgen over aanvallen van Houthi-rebellen", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in december gedaald, terwijl een kleine stijging was verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 87,2 in november naar 86,4 deze maand. De verwachting van economen voor december was een index van 87,7.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat het recessierisico in Duitsland hoog blijft, niet alleen voor 2023, maar ook voor 2024.

Bedrijfsnieuws

Shell steeg gisteren meer dan een procent in Londen, net als BP. TotalEnergies steeg ook meer dan een procent in Parijs.

Vodafone steeg bijna 4 procent nadat er opnieuw een bod werd gedaan op haar Italiaanse activiteiten door het Franse Iliad, bijna 2 jaar nadat Vodafone een soortgelijk bod van 11 miljard euro op dezelfde activiteiten afwees met het argument dat het bod te laag was. Nu biedt Iliad 10,45 miljard euro om de Italiaanse activiteiten van beide bedrijven te fuseren.

In Frankfurt ging Deutsche Boerse aan kop met een winst van ruim anderhalf procent en deed ook Symrise goede zaken. De aandelen van levensmiddelenconcerns Henkel en Beiersdorf zaten eveneens in de lift. Siemens Energy was hekkensluiter, met een verlies van ruim 3 procent.

Tech beleefde een lastige dag, met een verlies van 2,5 procent voor Infineon in de DAX en een daling van bijna 3 procent voor STMicroelectronics in de CAC 40. In Amsterdam daalde ASML ruim 2,5 procent.

In Parijs was ArcelorMittal een overtuigende stijger, met een winst van meer dan 5 procent. Nippon Steel zal US Steel overnemen. ArcelorMittal leek ook in de race voor de Amerikaanse staalgigant. Bouygues leverde 3 procent in.

In Brussel waren er twee opvallende stijgers, namelijk Syensqo en Solvay, met stijgingen van circa 2 en 3 procent. Kepler Cheuvreux gaf maandag een koopadvies voor Syensqo.

In Amsterdam won OCI bijna 21 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het zijn kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company aan Koch AG & Energy Solutions voor 3,6 miljard dollar heeft verkocht. Vrijdag meldde OCI al de verkoop van het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor ruim 3,6 miljard dollar.

Euro STOXX 50 4.521,13 (-0,6%)

STOXX Europe 600 475,32 (-0,3%)

DAX 16.650,55 (-0,6%)

CAC 40 7.568,86 (-0,4%)

FTSE 100 7.614,48 (+0,5%)

SMI 11.155,80 (-0,3%)

AEX 789,15 (-0,5%)

BEL 20 3.720,15 (-0,3%)

FTSE MIB 30.241,02 (-0,4%)

IBEX 35 10.054,90 (-0,4%)

Amerikaanse aandelen

Wall Street gaat dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd, met een fractionele winst voor de Dow Jones index en dus ook een aangescherpte all time high voor de index.

Het beleggerssentiment nam vorige week een positieve wending nadat de Federal Reserve aangaf in 2024 mogelijk drie renteverlagingen te verwachten. Maar dit optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over de verwachte renteverlagingen en met name de timing ervan.

Fundstrat rekent wel op verdere koersbewegingen omhoog, omdat fondsbeheerders vlak voor het einde van het jaar nog transacties zullen willen doen om hun prestaties op te krikken.

Goldman Sachs is ook positief over Wall Street in 2024 en rekent voor de S&P 500 op een stand van 5.100 punten aan het einde van volgend jaar. Een paar weken geleden gokte de Amerikaanse bank nog op een koersdoel van 4.700 punten voor de S&P 500 in 2024.

"Vertragende inflatie en versoepeling door de Fed zullen de reële rendementen laag houden en een koers-winstvermenigvuldiging van meer dan 19 keer ondersteunen", aldus Goldman Sachs.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in december is verbeterd van 34 naar 37, hoewel de verkoopomstandigheden negatief bleven.

NAHB wees op de dalende hypotheekrente, met ongeveer 50 basispunten, wat leidde tot een "toename van het aantal kopers die zich eerder uit de markt geprijsd voelden en nu een tweede blik werpen."

WTI-olie werd maandag 1,5 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,95 procent.

Bedrijfsnieuws

De overname van ontwerptool Figma door Adobe gaat niet door. Hoewel beide bedrijven blijven geloven in de voordelen van de combinatie, besloten zij gezamenlijk om de deal niet door te zetten. Er is weinig kans dat de combinatie goedkeuring zal krijgen van de toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Met de overname was ongeveer 20 miljard dollar gemoeid. Adobe steeg maandag 2,5 procent.

Het aandeel Nio maakte een koerssprong van bijna 5 procent, nadat bekend werd dat een investeerder uit Abu Dhabi 2,2 miljard dollar in het bedrijf steekt.

Apple daalde maandag bijna een procent in reactie op het nieuws van persbureau Bloomberg dat een verbod op iPhones in China in een stroomversnelling raakt. Verder meldde The Wall Street Journal dat de technologiereus op het punt staat de verkoop van de Apple Watch stop te zetten in een preventieve zet om te voldoen aan een Amerikaans importverbod met betrekking tot het gebruik van bloedzuurstofsensoren. Het verbod, dat onder meer betrekking zou hebben op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2, komt er nadat de U.S. International Trade Commission heeft vastgesteld dat Apple patenten heeft geschonden in de meeste nieuwe modellen van zijn smartwatches sinds 2020, aldus WSJ.

Amazon steeg bijna 3 procent. De e-commercereus zou in gesprek zijn om te investeren in Diamond Sports Group, die de wedstrijden van meer dan 40 grote sportteams in de VS aanbiedt, meldde The Wall Street Journal maandag. Als er een overeenkomst wordt bereikt, zou Amazons Prime Video-platform wedstrijden in de Major League Baseball, NBA en NHL gaan streamen. Aandelen van streamingconcurrent Disney daalden maandag meer dan een half procent. Netflix won 3 procent.

IBM gaat onderdelen kopen van het Duitse Software AG voor 2,3 miljard dollar. Het aandeel IBM steeg maandag licht.

Roku daalde vrijdag al met 7 procent en koerste maandag 2,5 procent lager na een adviesverlaging bij Seaport Research.

S&P 500 index 4.740,56 (+0,5%)

Dow Jones index 37.306,02 (+0,00%)

Nasdaq Composite 14.904,81 (+0,6%)

AZIË

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld, waarbij de Japanse Nikkei 225 index 1,2 procent steeg. De Bank of Japan liet tijdens de laatste vergadering van dit jaar de rente ongewijzigd. Dit betekent dat de kortetermijnrente op min 0,1 procent blijft. Het besluit was unaniem.

Er was veel speculatie dat de Bank of Japan een einde zou kunnen maken aan de negatieve rente, maar dat zit er op dit moment niet echt meer in, volgens analist Stefan Koopman van Rabobank in een vooruitblik.

Koopman wees erop dat andere grote centrale banken alweer op het spoor van een lagere rente zitten. De Bank of Japan heeft ruimschoots de kans gehad, maar deze niet gegrepen. "En als ze het nu nog niet hebben gedaan, wanneer dan wel?", aldus de analist.

Nikkei 225 33.125,12 (+1,2%)

Shanghai Composite 2.927,90 (-0,1%)

Hang Seng 16.486,41 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0924. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0918.

USD/JPY Yen 143,46

EUR/USD Euro 1,0924

EUR/JPY Yen 156,75

MACRO-AGENDA:

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

11:00 Inflatie - November def. (eur)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 FedEx - Cijfers tweede kwartaal (VS)