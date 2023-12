Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,5 procent op 4.740,56 punten, de Dow Jones index won fractioneel bij een stand van 37.306,02 punten en bereikte daarmee weer een nieuwe all time high, en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.904,81 punten.

Het beleggerssentiment nam vorige week een positieve wending nadat de Federal Reserve aangaf in 2024 mogelijk drie renteverlagingen te verwachten. Maar dit optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over de verwachte renteverlagingen en met name de timing ervan.

Fundstrat rekent wel op verdere koersbewegingen omhoog, omdat fondsbeheerders vlak voor het einde van het jaar nog transacties zullen willen doen om hun prestaties op te krikken.

Goldman Sachs is ook positief over Wall Street in 2024 en rekent voor de S&P 500 op een stand van 5.100 punten aan het einde van volgend jaar. Een paar weken geleden gokte de Amerikaanse bank nog op een koersdoel van 4.700 punten voor de S&P 500 in 2024.

"Vertragende inflatie en versoepeling door de Fed zullen de reële rendementen laag houden en een koers-winstvermenigvuldiging van meer dan 19 keer ondersteunen", aldus Goldman Sachs.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in december is verbeterd van 34 naar 37, hoewel de verkoopomstandigheden negatief bleven.

NAHB wees op de dalende hypotheekrente, met ongeveer 50 basispunten, wat leidde tot een "toename van het aantal kopers die zich eerder uit de markt geprijsd voelden en nu een tweede blik werpen."

De euro/dollar handelde maandagavond op 1,0918. WTI-olie werd 1,5 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,95 procent.

Bedrijfsnieuws

De overname van ontwerptool Figma door Adobe gaat niet door. Hoewel beide bedrijven blijven geloven in de voordelen van de combinatie, besloten zij gezamenlijk om de deal niet door te zetten. Er is weinig kans dat de combinatie goedkeuring zal krijgen van de toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Met de overname was ongeveer 20 miljard dollar gemoeid. Adobe steeg maandag 2,5 procent.

Het aandeel Nio maakte een koerssprong van bijna 5 procent, nadat bekend werd dat een investeerder uit Abu Dhabi 2,2 miljard dollar in het bedrijf steekt.

Apple daalde maandag bijna een procent in reactie op het nieuws van persbureau Bloomberg dat een verbod op iPhones in China in een stroomversnelling raakt. Verder meldde The Wall Street Journal dat de technologiereus op het punt staat de verkoop van de Apple Watch stop te zetten in een preventieve zet om te voldoen aan een Amerikaans importverbod met betrekking tot het gebruik van bloedzuurstofsensoren. Het verbod, dat onder meer betrekking zou hebben op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2, komt er nadat de U.S. International Trade Commission heeft vastgesteld dat Apple patenten heeft geschonden in de meeste nieuwe modellen van zijn smartwatches sinds 2020, aldus WSJ.

Amazon steeg bijna 3 procent. De e-commercereus zou in gesprek zijn om te investeren in Diamond Sports Group, die de wedstrijden van meer dan 40 grote sportteams in de VS aanbiedt, meldde The Wall Street Journal maandag. Als er een overeenkomst wordt bereikt, zou Amazons Prime Video-platform wedstrijden in de Major League Baseball, NBA en NHL gaan streamen. Aandelen van streamingconcurrent Disney daalden maandag meer dan een half procent. Netflix won 3 procent.

IBM gaat onderdelen kopen van het Duitse Software AG voor 2,3 miljard dollar. Het aandeel IBM steeg maandag licht.

Roku daalde vrijdag al met 7 procent en koerste maandag 2,5 procent lager na een adviesverlaging bij Seaport Research.