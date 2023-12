Apple stopt mogelijk met verkoop Apple Watch Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Apple staan maandag onder druk nadat The Wall Street Journal meldde dat de technologiereus de verkoop van de Apple Watch wil stopzetten in een preventieve zet om te voldoen aan een Amerikaans importverbod met betrekking tot het gebruik van bloedzuurstofsensoren. Het verbod, dat onder meer zou gelden voor de Apple Watch 9 en Apple Watch Ultra 2, komt er nadat de U.S. International Trade Commission heeft vastgesteld dat Apple patenten heeft geschonden in de meeste nieuwe modellen van zijn smartwatches sinds 2020, schreef de zakenkrant. Apple reageerde niet direct op een verzoek om commentaar tegenover The Wall Street Journal. Het bedrijf zou de verkoopstop willen doorzetten hoewel men het niet eens is met de bevindingen van de handelscommissie en juridische stappen worden overwogen. De Amerikaanse handelscommissie stelde in oktober vast dat Apple inbreuk had gepleegd op de patenten van medisch-technologisch bedrijf Masimo Corp met betrekking tot het meten van het zuurstofgehalte in het bloed. Dat leidde ertoe dat de commissie een bevel uitvaardigde om de import van bepaalde Apple Watches te verbieden. De regering Biden heeft 60 dagen de tijd om de beslissing van de handelscommissie te herroepen. De aandelen van Masimo stegen maandag met ruim 5 procent. Apple leverde ruim een half procent in. Bron: ABM Financial News

