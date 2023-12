Europese beurzen nemen gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend lager geëindigd, aan het begin van de laatste volledige beursweek van het jaar. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 475,32 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,6 procent op 16.650,55 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,4 procent in de min bij een stand van 7.568,86 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.614,48 punten.

"De markten beginnen af te ronden richting het einde van het jaar, hoewel de bijeenkomst van de Bank of Japan morgen nog een laatste echte hindernis vormt voor handelaren," schreven analisten van IG.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de FTSE 100 wel in het groen wist te blijven, met name omdat energie-aandelen in trek waren.

"De stijging van de olie- en gasprijzen gaf BP en Shell een impuls na de beslissing van BP om alle doorvoer van tankers door de Rode Zee tot nader order op te schorten vanwege veiligheidszorgen over aanvallen van Houthi-rebellen", aldus Hewson.

WTI-olie werd maandag ruim 3 procent duurder en kostte 73,62 dollar per vat. Brent werd ook 3 procent duurder.

De euro/dollar handelde rond het slot in Europa op 1,0921.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in december gedaald, terwijl een kleine stijging was verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 87,2 in november naar 86,4 deze maand. De verwachting van economen voor december was een index van 87,7.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat het recessierisico in Duitsland hoog blijft, niet alleen voor 2023, maar ook voor 2024.

Bedrijfsnieuws

Shell steeg meer dan een procent in Londen, net als BP. TotalEnergies steeg ook meer dan een procent in Parijs.

Vodafone steeg bijna 4 procent nadat er opnieuw een bod werd gedaan op haar Italiaanse activiteiten door het Franse Iliad, bijna 2 jaar nadat Vodafone een soortgelijk bod van 11 miljard euro op dezelfde activiteiten afwees met het argument dat het bod te laag was. Nu biedt Iliad 10,45 miljard euro om de Italiaanse activiteiten van beide bedrijven te fuseren.

In Frankfurt ging Deutsche Boerse aan kop met een winst van ruim anderhalf procent en deed ook Symrise goede zaken. De aandelen van levensmiddelenconcerns Henkel en Beiersdorf zaten eveneens in de lift. Siemens Energy was hekkensluiter, met een verlies van ruim 3 procent.

Tech beleefde een lastige dag, met een verlies van 2,5 procent voor Infineon in de DAX en een daling van bijna 3 procent voor STMicroelectronics in de CAC 40. In Amsterdam daalde ASML ruim 2,5 procent.

In Parijs was ArcelorMittal een overtuigende stijger, met een winst van meer dan 5 procent. Nippon Steel zal US Steel overnemen. ArcelorMittal leek ook in de race voor de Amerikaanse staalgigant. Bouygues leverde 3 procent in.

In Brussel waren er twee opvallende stijgers, namelijk Syensqo en Solvay, met stijgingen van circa 2 en 3 procent. Kepler Cheuvreux gaf maandag een koopadvies voor Syensqo.

In Amsterdam won Midcapfonds OCI bijna 21 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het zijn kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company aan Koch Ag & Energy Solutions voor 3,6 miljard dollar heeft verkocht. Vrijdag meldde OCI al de verkoop van het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor ruim 3,6 miljard dollar.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in de plus.