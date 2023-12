Unilever verkoopt Elida Beauty Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever verkoopt Elida Beauty aan Yellow Wood Partners. Dit maakte Unilever maandag bekend. Het betreft de verkoop van meer dan 20 merken die samen goed waren voor een omzet van 0,8 miljard euro in 2022. De verkoop is "een nieuwe stap in de richting van de optimalisatie van ons Personal Care-portfolio", zei Unilever in een toelichting. Hoeveel Yellow Wood Partners betaalt voor de overname, maakte Unilever niet bekend. Naar verwachting wordt de transactie medio 2024 afgerond. Bron: ABM Financial News

