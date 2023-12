ASMI wil Tania Micki benoemen als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International maakte maandag de voordracht bekend van Tania Micki voor de benoeming tot lid van de raad van commissarissen. De benoeming van Micki zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering in mei 2024. De voordracht volgt op het eerder aangekondigde aftreden van Monica de Virgiliis, lid van de raad van commissarissen, per mei 2024. De komende maanden zal de raad van commissarissen Micki kennis laten maken met ASM International. Micki heeft ruim twintig jaar ervaring in financiële leiderschapsrollen bij internationale innovatieve bedrijven. Momenteel is ze CFO en lid van de raad van bestuur van Tecan, een toonaangevende leverancier van laboratoriumautomatiseringsproducten en -oplossingen voor life science-onderzoek, diagnostiek en de medische markt. Voorheen bekleedde Micki onder meer van 2010 tot 2020 verschillende functies bij Sulzer AG, waaronder chief risk officer en Group Internal Audit Head, en CFO Global Markets. Bron: ABM Financial News

