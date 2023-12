Tech drukt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag lager gesloten, wat met name het resultaat was van een terugval van verschillende techaandelen.

De AEX index sloot 0,5 procent lager op 789,15 punten, nadat eerder op de dag nog de 793 punten werd aangetikt.

Het beleggerssentiment nam vorige week een positieve wending, nadat de Federal Reserve had aangegeven dat er in 2024 drie renteverlagingen worden verwacht. Maar dit optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over die renteverlagingen.

Toch rekent Fundstrat nog op verdere koersbewegingen omhoog, omdat fondsbeheerders vlak voor het einde van het jaar nog transacties zullen willen doen om hun prestaties op te krikken. "Als je dat koppelt met het feit dat particuliere beleggers 240 miljard dollar uit ETFs en beleggingsfondsen haalden, in een jaar waarin de S&P500 meer dan 25 procent steeg, dan kun je zien hoe aandelen een onderliggende vraag hebben tegen het einde van het jaar."

De Nederlandsche Bank liet maandag weten dat er bijna geen economische groei meer is, maar toch zien ze dat niet terug in pijnlijke gevolgen zoals hogere werkloosheid, meer faillissementen of huishoudens die minder uitgeven. Veel verbetering lijkt er ook niet in het verschiet, en de Nederlandse economie zal naar verwachting dit jaar met 0,1 procent groeien, volgend jaar met 0,3 procent en in 2025 met 1,0 procent, voorziet DNB.

De olieprijs steeg maandag nadat aanvallen van Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee zorgen over mogelijke verstoringen van de olieaanvoer aanwakkerden. Een vat Brentolie werd 2,8 procent duurder en steeg naar 78,69 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0920. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0900 op de borden.

Stijgers en dalers

In de AEX was ArcelorMittal de grootste stijger en kon ruim 5,3 procent bijschrijven, nadat bekend werd dat Nippon Steel het Amerikaanse US Steel overneemt en deze toch wel kostbare optie voor ArcelorMittal van de tafel is.

DSM-Firmenich won 1,5 procent. Barclays verlaagde het koersdoel licht, maar herhaalde wel het koopadvies.

Aan de onderkant bungelden de technologiefondsen. Prosus verloor het meest en daalde 4,0 procent. Ook ASML, ASMI en Besi verloren terrein en daalden tussen de 2,4 en 2,7 procent.

In de Midkap-index blonk OCI uit met een koerswinst van bijna 21 procent. Donderdag steeg het aandeel sterk op overnamegeruchten, maar vrijdag werd die winst ingeleverd na bekendmaking van de verkoop van het belang in Fertiglobe voor een wat tegenvallende prijs. Maandag kon de vlag alsnog uit, na de verkoop van Iowa Fertilizer Company, waar het bedrijf zo'n 700 miljoen dollar meer voor vangt dan analisten van Degroof Petercam hadden voorzien. Een kapitaalteruggave lonkt nu voor de aandeelhouders. Degroof Petercam zette het aandeel OCI op zijn kooplijst en verhoogde het koersdoel.

De grootste dalers waren Just Eat Takeaway en Basic-Fit met verliezen van 3,7 en 3,8 procent.

Onder de Smallcaps ging Renewi aan kop met een plus van 3,6 procent. Het aandeel maakt per vandaag deel uit van de AScX index.

De hekkensluiters waren CM.com en Ebusco met verliezen van 4,1 en 3,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen hoger en wist de S&P 500 0,5 procent terreinwinst te boeken.