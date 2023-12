Video: renteverlagingen goed nieuws voor smallcaps Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Largecap-aandelen hebben de afgelopen periode veel beter gepresteerd dan smallcaps, maar dat kan in 2024 wel eens veranderen. Dit zegt investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: renteverlagingen goed nieuws voor smallcaps De reden dat grote aandelen het beter deden dan kleine, is volgens Wiersma de oplopende rente. Maar in 2024 gaan de rentes naar beneden. En toen voorzitter Jerome Powell hier een voorzet voor gaf bij het laatste rentebesluit, anticipeerden smallcaps dan ook buitengewoon sterk. Ook vastgoedaandelen zullen volgens Wiersma profiteren van een lagere rente. Bron: ABM Financial News

