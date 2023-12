Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers licht verbeterd Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in december licht verbeterd. Dit bleek maandag uit data van de National Association of Home Builders. De NAHB-huizenindex steeg van 34 in november naar 37 deze maand. Dit betekent wel dat de verkoopomstandigheden nog steeds als negatief worden beschouwd. Als de index hoger dan 50 is, dan beoordelen huizenbouwers de verkoopomstandigheden juist als positief. NAHB wees op de dalende hypotheekrente, met ongeveer 50 basispunten, wat leidde tot een "toename van het aantal kopers die zich eerder uit de markt geprijsd voelden en nu een tweede blik werpen." "Nu het land kampt met een aanzienlijk tekort aan woningen, is het stimuleren van de productie van nieuwe woningen de beste manier om de betaalbaarheidscrisis te verlichten, de woningvoorraad uit te breiden en de inflatie te verlagen", aldus NAHB-voorzitter Alicia Huey. Bron: ABM Financial News

