Wall Street start de week in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse aandelenfutures stonden maandag iets hoger, nadat de drie belangrijkste indices vrijdag voor de zevende week op rij hoger waren gesloten.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren kort voor de openingsbel 0,3 procent in het groen. De Dow Jones en de Nasdaq zullen beide naar verwachting 0,2 procent hoger openen.

De overwinningsreeks voor de S&P 500 markeerde de langste serie aan weekwinsten sinds 2017. De brede marktindex is deze maand met 3,3 procent gestegen, terwijl de Dow Jones en Nasdaq respectievelijk 3,8 en 4,1 procent hoger staan. De Dow Jones boekte vrijdag ook een nieuw intraday-record en de Nasdaq-100 noteerde een nieuwe hoogste slotkoers.

Het beleggerssentiment nam vorige week een positieve wending nadat de Federal Reserve had aangegeven dat er in 2024 drie renteverlagingen worden verwacht. Maar dit optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over verwachte renteverlagingen.

Fundstrat rekent nog op verdere koersbewegingen omhoog, omdat fondsbeheerders vlak voor het einde van het jaar nog transacties zullen willen doen om hun prestaties op te krikken. "Als je dat koppelt met het feit dat particuliere beleggers 240 miljard dollar uit ETFs en beleggingsfondsen haalden, in een jaar waarin de S&P500 meer dan 25 procent steeg, dan kun je zien hoe aandelen een onderliggende vraag hebben tegen het einde van het jaar."

De olieprijs steeg maandag nadat aanvallen van de Houthi's op schepen in de Rode Zee zorgen over mogelijke verstoringen van de olieaanvoer aanwakkerde. Ook bood het Russische plan om de export in december te verlagen extra steun. Een vat WTI-olie werd 2,5 procent duurder en steeg naar 73,23 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0900 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De overname van ontwerptool Figma door Adobe gaat niet door. Hoewel beide bedrijven blijven geloven in de voordelen van de combinatie, besloten zij gezamenlijk om de deal niet door te zetten. Er is weinig kans dat de combinatie goedkeuring zal krijgen van de toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Met de overname was ongeveer 20 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Adobe noteerde voorbeurs bijna 2 procent hoger.

Het aandeel Nio maakte een koerssprong van 8 procent, nadat een investeerder uit Abu Dhabi 2,2 miljard dollar in het bedrijf steekt.

Apple daalde 0,7 procent voorbeurs op het nieuws van Bloomberg dat een verbod op iPhones in China in een stroomversnelling raakt.

Broadcom werd vrijdag met een marktwaarde van 528 miljard dollar het tiende meest waardevolle bedrijf in de VS, en is daardoor nu meer waard geworden dan Visa.

IBM gaat onderdelen kopen van het Duitse Software AG voor 2,3 miljard dollar. Het aandeel lijkt nog vlak te openen.

Southwest Airlines kreeg een boete van 140 miljoen dollar voor onvoldoende bescherming van passagiers toen de luchtvaarder vorig jaar vluchten moest schrappen. Southwest lijkt licht lager te openen.

Roku daalde vrijdag met 7 procent en koerst voorbeurs nog 3 procent lager na een adviesverlaging bij Seaport Research.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag verdeeld. De S&P 500 daalde fractioneel naar 4.719,19 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.305,16 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 14.813,92 punten.