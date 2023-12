Video: renteverlagingen Fed in 2024 vormen risico Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones)Beleggers hebben te weinig oog voor de toegenomen productiviteit, waardoor renteverlagingen volgend jaar een risico kunnen worden. Dit zegt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson. Klik hier voor: renteverlagingen Fed in 2024 vormen risico Sinds eind oktober zijn de markten compleet gedraaid met fors gedaalde rentes, een sterke aandelenrally, een zwakkere dollar en een weggezakte olieprijs. Dit wordt ook geholpen door een enorme toename in liquiditeit. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve heeft daarbij moeite om de markt te overtuigen van zijn mantra dat de rente 'hoger-voor-langer' zal blijven.

Economen van ABN AMRO rekenen op een eerste renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank in juni. "Maar een onderbelicht cijfer is de enorme toename van de Amerikaanse arbeidsproductiviteit van 5,2 procent in het derde kwartaal. Hier zit de crux", waarschuwt Wessels. Want met een stijgend reëel inkomen kan de Amerikaanse consument blijven uitgeven en de economie draaiende houden. De Fed moet dan voorzichtig zijn met de rente te verlagen, omdat dit een tweede inflatiegolf op gang kan brengen. "Dan moet de Fed snel rechtsomkeert maken en hard op de rem trappen", aldus Wessels. En dat verhoogt de kans op een harde landing van de Amerikaanse economie en een recessie. "Kortom, renteverlagingen door de Fed in 2024 worden juist een risico.’ Bron: ABM Financial News

