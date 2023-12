Update: DNB: Nederlandse economie koelt af

(ABM FN-Dow Jones) Er is bijna geen economische groei meer, maar toch zien we dat niet terug in pijnlijke gevolgen zoals hogere werkloosheid, meer faillissementen of huishoudens die minder uitgeven. Dit stelde DNB maandag in een rapport.

De Nederlandse economie zal naar verwachting dit jaar met 0,1 procent groeien, volgend jaar met 0,3 procent en in 2025 met 1,0 procent, voorziet DNB.

Dit heeft veel te maken met de zeer hoge inflatie van 11 procent in 2022. Om die inflatie tegen te gaan, helpt het om de uitgaven van consumenten en bedrijven af te remmen met een hogere rente. Dan gaan mensen meer sparen. Dat beleid heeft gewerkt, concludeerde de centrale bank.

"In de supermarkt en aan de pomp zijn consumenten weliswaar nog steeds veel geld kwijt, maar dankzij het rentebeleid en de gedaalde energieprijzen verwachten we dat de inflatie volgend jaar zal dalen naar 2,9 procent en in 2025 naar 2,2 procent."

Mede door de vergrijzing, is er nog altijd genoeg werk. In winkels en horecazaken hangen nog steeds overal bordjes 'personeel gezocht', volgens DNB.

De lonen zullen in 2024 met 5,7 procent stijgen, wat meer is dan de inflatie. Dat is een van de redenen dat huishoudens geld blijven uitgeven. Daarnaast versterkte de overheid de koopkracht met een verhoging van het minimumloon, kinderbijslag en huurtoeslag.

Ook de huizenprijzen stijgen weer, door het structurele tekort aan woningen, na een korte daling. De hogere hypotheekrente weerhoudt kopers niet.

DNB verwacht dat de export de komende jaren maar beperkt zal groeien, door de zwakke groei van de wereldhandel. Dit gaat ten koste van de welvaart. Ook zal het begrotingstekort stijgen, door kosten van energietransitie en door vergrijzing. De ruimte om huishoudens te ondersteunen is daarbij aan het opraken. Die buffers zijn wel nodig, en daarom zou een volgend kabinet ervoor kunnen kiezen om belastingvoordelen die niet goed werken, geleidelijk af te bouwen, aldus de centrale bank.

