Weinig richting op Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen laten maandag nog weinig richting zien. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.



Het recente optimisme werd enigszins ingetoomd door uitspraken van Fed-bestuurders die het enthousiasme probeerden te temperen over verwachte renteverlagingen. "De sterke stijging van risicobereidheid, gevoed door de recente opstelling van de Fed, is gepauzeerd omdat optimisten waarschijnlijk een adempauze nemen bij de opening", stelde SPI Asset Management. Fundstrat rekent op koersbewegingen omhoog, omdat fondsbeheerders vlak voor het einde van het jaar nog transacties willen doen om hun prestaties op te krikken. "Als je dat koppelt met het feit dat particuliere beleggers 240 miljard uit ETFs en beleggingsfondsen haalden, in een jaar waarin de S&P500 meer dan 25 procent steeg, dan kun je zien hoe aandelen een onderliggende vraag hebben tegen het einde van het jaar." Olie werd duurder. WTI-olie voor januari was 1,1 procent meer waard op 72,58 dollar en Brentolie noteerde 1,2 procent hoger op 77,45 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0914. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0900 op de borden. Bedrijfsnieuws Apple daalde 0,7 procent voorbeurs op het nieuws van Bloomberg dat een verbod op iPhones in China in een stroomversnelling raakt. Broadcom werd vrijdag met een marktwaarde van 528 miljard dollar het tiende meest waardevolle bedrijf in de VS, en is daardoor nu meer waard geworden dan Visa. IBM gaat onderdelen kopen van het Duitse Software AG voor 2,3 miljard dollar. Het aandeel lijkt nog vlak te openen. Southwest Airlines kreeg een boete van 140 miljoen dollar voor onvoldoende bescherming van passagiers toen de luchtvaarder vorig jaar vluchten moest schrappen. Southwest lijkt licht lager te openen. Roku daalde vrijdag 7 procent en koerst voorbeurs nog 3 procent lager na een adviesverlaging bij Seaport Research. Slotstanden Wall Street sloot vrijdag verdeeld. De S&P 500 daalde fractioneel naar 4.719,19 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.305,16 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 14.813,92 punten. Bron: ABM Financial News

