US Steel overgenomen door Nippon Steel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nippon Steel zal US Steel overnemen. Dit maakten het Japanse en het Amerikaanse staalbedrijf maandag bekend. Nippon Steel betaalt 55,00 dollar per aandeel US Steel. Dat is een premie van 40 procent ten opzichte van de slotkoers van US Steel op 15 december. Daarmee betaalt Nippon Steel ongeveer 14,1 miljard dollar plus de overname van schulden. US Steel wordt gewaardeerd op 14,9 miljard dollar. De transactie is unaniem goedgekeurd door beide besturen. ArcelorMittal zou mogelijk ook in de race zijn geweest voor US Steel, ondanks dat in 2020 juist de meeste Amerikaanse bezittingen aan Cleveland-Cliffs voor 1,4 miljard dollar werden verkocht. Nu deze toch wel kostbare optie voor ArcelorMittal van de tafel is, steeg het aandeel maandagmiddag met 4,3 procent. Bron: ABM Financial News

