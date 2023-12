Valuta: euro voorlopig niet naar 1,10 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar lijkt in een rustiger vaarwater te zijn gekomen na alle rentebesluiten van vorige week, die duidelijk hebben gemaakt dat de beleidsrentes niet verder gaan stijgen en volgend jaar zelfs zal gaan dalen.

Dat betekent volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank dat de volatiliteit die eerder werd gezien in de euro/dollar, is afgenomen.

De vraag is nog wel hoe snel de rentes zullen worden verlaagd en daarover zal er nog het nodige touwtrekken volgen in de markt, maar de richting is toch duidelijk geworden, onderstreepte Koopman.

De euro/dollar handeltde maandag in een smalle bandbreedte tussen 1,0900 en 1,0930.

De als zeer duivachtig opgevatte uitspraken van de Federal Reserve bij het Amerikaanse rentebesluit van vorige week, stuwden de euro op tot boven de 1,10, maar na de zwakke inkoopmanagersindices uit Europa ging de munt weer terug naar rond 1,09.

De wat tegenvallende Ifo-index uit Duitsland van maandag is in dat opzicht dan ook geen echt nieuw nieuws, en de markt reageert er ook niet op, zag Koopmans. Hij denkt dat een niveau van 1,10 dollar op korte termijn niet realistisch is.

Weliswaar zou de Fed de rente eerder kunnen verlagen dan de ECB, maar beleggers moeten zich vervolgens afvragen in welke context dat zou gebeuren, en dat is een context van een economische recessie in de VS. Op het eerste gezicht zou een zwakkere Amerikaanse economie een sterkere euro betekenen, maar in de praktijk leidt dit tot onzekerheid op de beurzen wereldwijd en de reactie daarop is vrijwel altijd een vlucht naar de dollar, legde Koopman uit.



De analist van Rabobank merkte op dat er nog wel volatiliteit mogelijk is rond de Japanse yen. Er was veel speculatie dat de Bank of Japan een einde zou kunnen maken aan de negatieve rente, maar dat zit er op dit moment niet echt meer in, volgens Koopman. Beleggers zijn wel benieuwd of de centrale bank mogelijk nog een deur openlaat naar een renteverhoging waardoor de Japanse munt na lange tijd van een negatieve rente verlost zou zijn.

Maar volgens Koopman lijkt dat erg onwaarschijnlijk, nu andere grote centrale banken alweer op het spoor van een lagere rente zitten. De Bank of Japan heeft ruimschoots de kans gehad. "En als ze het nu nog niet hebben gedaan, wanneer dan wel?" aldus de analist. De verrassing zou des te groter zijn. De munt is al zo'n 5 procent meer waard geworden en zou bij een onverwacht ommekeer van het beleid zo maar nog verder kunnen aansterken van 142 yen voor een dollar richting 135 yen.