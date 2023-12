Europese beurzen verdeeld rond het middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur verdeeld en kwamen zo wat op adem na 5 weken van stijging.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag fractioneel lager op 476,57 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 16.726,80 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,3 procent tot 7.576,83 punten. De Britse FTSE steeg echter 0,5 procent naar 7.610,18 punten

De wereldwijde markten werden vorige week vooral gesteund, doordat de Amerikaanse Federal Reserve in de loop van 2024 drie renteverlagingen verwacht.

Vanochtend werd bekend dat het ondernemersklimaat in Duitsland in december is verslechterd, terwijl een kleine verbetering was verwacht. De Ifo-index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 87,2 in november naar 86,4 deze maand. De verwachting van economen voor december was een index van 87,7.

Vanmiddag staat nog het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers op de agenda, maar verder is de agenda leeg. Dinsdag staan er inflatiecijfers in Europa op het menu en vrijdag in de VS.

De euro/dollar noteerde op 1,0915 en olie werd ruim een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In Brussel waren er twee opvallende stijgers, namelijk Syensqo en Solvay, met stijgingen van 6,4 en 5,6 procent. Kepler Cheuvreux gaf maandag een koopadvies voor Syensqo.

In Amsterdam won het midcap fonds OCI ruim 15 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het zijn kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company aan Koch Ag & Energy Solutions voor 3,6 miljard dollar heeft verkocht. Vrijdag meldde OCI al de verkoop van het belang in Fertiglobe

In Parijs bleven de aandelen dicht bij huis en ging Teleperormance aan kop met een winst van 1,9 procent. Eurofins Scientific sloot daar de gelederen met een verlies van 1,7 procent.

Ook in Frankfurt waren er geen heel grote uitschieters. Deutsche Boerse won 1,3 procent en BMW verloor 1,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 daalde vrijdag fractioneel naar 4.719,19 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.305,16 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 14.813,92 punten.