OCI uitblinker op lichtrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting het einde van de ochtendhandel licht lager, maar de AEX bleef dicht bij huis.

De AEX index daalde 0,2 procent tot 792,36 punten, na een positief slot van vorige week.

"Dat de aandelenbeurzen vrijdag na een rally even een pas op de plaats maakten is heel normaal", stelde Simon Wiersma van ING. En dat geldt ook voor de koersbewegingen op de obligatiemarkt.

Vorige week werd duidelijk dat er in 2024 renteverlagingen aankomen. Dat centrale bankiers er als de kippen bij waren om die verwachtingen te temperen, is logisch, volgens Wiersm. Het is duidelijk dat die renteverlagingen er over een paar maanden komen. "Dat kunnen ze natuurlijk nu alleen nog niet zeggen wanneer het ze gevraagd wordt. Dit betekent echter niet dat het niet gaat gebeuren."

De Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen in Duitsland liet voor december een kleine daling zien, waar een stijging was voorzien.

Later vandaag volgt een index voor de stemming onder Amerikaanse huizenbouwers.

De olieprijs daalde minder dan een procent en stond op 76,19 dollar voor Brent-olie en 71,45 dollar voor WTI-olie in New York.

De euro/dollar steeg een kwart procent tot 1,0922. Vrijdag bij het sluiten van Wall Street stond de munt op 1,0900.

Stijgers en dalers



In de AEX was DSM-Firmenich gevraagd met een plus van 0,8 procent. Barclays verlaagde het koerdoel licht, maar herhaalde wel het koopadvies.

Banken en verzekeraars lieten kleine plussen zien en Shell stond 0,4 procent hoger. RELX ging aan de leiding met een stijging van 1,1 procent, gevolgd door Philips met 0,9 procent.

Betaalspecialist Adyen en internetinvesteerder Prosus waren de sterkste dalers, met verliezen van 1,1 en 2,1 procent.

In de Midkap-index blonk OCI uit met een koerswinst van 15,1 procent. Donderdag steeg het aandeel sterk op overnamegeruchten, maar vrijdag werd die winst ingeleverd na bekendmaking van de verkoop van het belang in Fertiglobe voor een wat tegenvallene prijs. Maandag kan de vlag alsnog uit, na de verkoop van Iowa Fertilizer Company, waar het bedrijf zo'n 700 miljoen dollar meer voor krijgt dan analisten van Degroof Petercam hadden voorzien. Een kapitaalteruggave lonkt nu voor de aandeelhouders. Degroof Petercam zette het aandeel OCI op zijn kooplijst en verhoogde het koersdoel.

De overige bewegingen staken daar schriel bij af. SBM Offshore klom 1,3 procent, en Basic-Fit leverde 2,0 procent in. Alfen daalde met 2,2 procent.

Onder de smallcaps was Renewi met een plus van 4,0 procent een uitschieter. Het aandeel maakt per vandaag onderdeel uit van de AScX index.

Azerion daalde met 3,3 procent.