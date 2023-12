Delivery Hero gaat reorganiseren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero zei maandag dat het twee van zijn techhubs gaat sluiten en banen zal schrappen, omdat het bedrijf zijn activiteiten wil stroomlijnen. De Duitse maaltijdbezorger zei dat het zijn techhubs in Turkije en Taiwan wil sluiten en ondersteunende functies binnen zijn mondiale teams zou stopzetten in een poging om de efficiëntie te vergroten en de winstgevendheid te verhogen. Gecombineerd met de maatregelen die eerder dit jaar werden uiteengezet, zei Delivery Hero dat deze bezuinigingen het personeelsbestand op het in Berlijn gevestigde hoofdkantoor en de wereldwijde serviceteams in 2023 met ongeveer 13 procent zullen terugbrengen. Er werd niet gespecificeerd om hoeveel werknemers het zou gaan. "Hoewel we geloven dat dit een noodzakelijke stap is nu ons bedrijf de volgende fase van volwassenheid ingaat, betekent het wel dat we werknemers zullen laten gaan, die een waardevolle bijdrage hebben geleverd in hun tijd bij ons", aldus het bedrijf maandag in een verklaring. Het aandeel Delivery Hero noteerde maandag 2,3 procent lager op 29,83 euro. Bron: ABM Financial News

