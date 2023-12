Degroof Petercam zet OCI op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI kondigde in enkele dagen tijd de verkoop van twee grote kunstmestbedrijven aan, waarvan de eerste, Fertiglobe, een wat magere opbrengst had, terwijl aan de tweede, Iowa Fertilizer Company juist wel een mooi prijskaartje hangt. Dat stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam maandag. Degroof Petercam verhoogde daarom maandag alsnog het Houden advies naar Kopen en het koersdoel van 26,00 naar 29,00 euro. Voor het belang van 50 procent in Fertiglobe, dat wordt verkocht aan Adnoc, ontvangt OCI 3,6 miljard dollar. Dit biedt slechts een beperkte premie van 8 procent op de slotkoers van 11 december. Voor een bedrijf met een gunstig kostenprofiel en toegang tot goedkoop aardgas, dat een jaar eerder nog piekte op 6,00 AED, klinkt een prijs van 3,20 AED "redelijk", volgens Claassen, "maar niet als “de beste deal ooit." Het aandeel, dat voorafgaand aan de deal op donderdag met 18 procent was gestegen op geruchten dat OCI in zijn geheel zou worden overgenomen, verloor die koerswinst vrijdag na de aankondiging bijna geheel. Claassen bleef daarom bij zijn Houden advies. De tweede deal op maandag kan Claassen meer bekoren. Hij waardeerde Iowa Fertilizer Company op 2,9 miljard dollar en daar gaat de koper met 3,6 miljard dollar ruim overheen. OCI heeft nu aanzienlijke ruimte om de aandeelhouders te belonen, en dus verhoogde Degroof Petercam het advies en het koersdoel. Het aandeel OCI noteerde maandag 10,4 procent hoger op 22,22 euro. Bron: ABM Financial News

