Jefferies: OCI verkoopt IFCO tegen hoge waardering

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van het kunstmestbedrijf IFCO door OCI voor 3,6 miljard dollar waardeert het bedrijf circa 900 miljoen dollar, of zo'n 3,85 euro per aandeel, hoger dan de zakenbank Jefferies deed. Dat stelden analisten van de bank in een eerste reactie, erop wijzend dat OCI vrijdag al de verkoop van het belang in Fertiglobe aankondigde. Daarbij gaan de analisten voor IFCO uit van een gemiddeld EBITDA-resultaat van 370 miljoen dollar en de waardering van OCI door Jefferies op 7,4 keer het EBITDA-resultaat, ofwel 2,7 miljard dollar. OCI verkocht IFCO echter voor circa 10 keer de EBITDA. De koers zal dan ook sterk stijgen op het bericht, verwachtte Jefferies kort voorbeurs. Het aandeel OCI stond kort na de opening 8,7 procent hoger op 21,86 euro. Jefferies heeft een Houden advies op OCI met een koersdoel van 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

