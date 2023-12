AEX lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,4 procent lager naar 790,22 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent prijs gaf. Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdaandelen waren Adyen en Prosus de grootste dalers. De verliezen bleven echter beperkt tot minder dan een procent. In de AMX straalde OCI met een stijging van 10 procent. OCI verkocht zijn kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company aan Koch Ag & Energy Solutions voor 3,6 miljard dollar. Vrijdag daalde het aandeel nog met bijna 14 procent. Corbion en Allfunds daalden meer dan twee procent. In de AScX dalde CM.com met anderhalf procent en nieuwkomer Renewi verloor 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

