OCI verkoopt Amerikaans kunstmestbedrijf IFCO aan Koch

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI verkoopt zijn kunstmestbedrijf Iowa Fertilizer Company aan Koch Ag & Energy Solutions voor 3,6 miljard dollar. Dat maakte het bedrijf met een notering in Amsterdam maandag voorbeurs bekend. OCI startte in maart 2023 een strategische evaluatie, om de korting op het aandeel weg te werken. De verkoopsom betekent een belangrijke stap in het behalen van die doelstelling, stelde OCI maandag. Mededingingsautoriteiten moeten nog hun goedkeuring geven. Maar groen licht van de aandeelhouders is niet nodig, aldus OCI. Het bedrijf verwacht de deal in de loop van volgend jaar af te kunnen ronden. De opbrengst zal worden gebruikt om de schuld van de holding aanzienlijk te verlagen en mogelijk om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders. Het resterende bedrijf kan kijken naar kansen voor geleidelijke waardeverhoging op het terrein van de energietransitie, voortbouwend op zijn platforms voor ammonia met verlaagde CO2-uitstoot en voor groene methanol. OCI bouwde IFCO, dat stikstof voor kunstmest produceert, vanaf 2017 eigenhandig op en zegt daarmee een belangrijke industrie in de Verenigde Staten nieuw leven te hebben ingeblazen. "Ik zie uit naar voortzetting van de reis van waardecreatie en het versnellen van waaardevermeerderende projecten gericht op het versnellen van duurzaamheid", stelde CEO Ahmed El Hoshy, wijzend op de methanolactiviteiten en het project voor blauwe ammonia in Texas, dat naar verwachting in 2025 afgerond zal zijn. Het is de tweede grote deal van OCI in korte tijd. Vorige week werd de verkoop van het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor 3,62 miljard dollar aangekondigd. Bron: ABM Financial News

