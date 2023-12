AEX start laatste volle handelsweek van 2023 vermoedelijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog bijna anderhalf procent hoger naar 793,13 punten. Het was alweer de zevende weekwinst op rij, waardoor de jaarwinst nu is opgelopen naar circa 15 procent.

De handen van beleggers gingen afgelopen week op elkaar voor de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, die woensdag in de toelichting op het rentebesluit onverwachts hintte op drie renteverlagingen in 2024. Een "vroeg kerstcadeau", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Slechts een paar weken geleden waarschuwde Powell beleggers nog dat het te vroeg zou zijn om te speculeren over een renteverlaging.

Een dag voor het rentebesluit bleek bovendien dat de Amerikaanse kerninflatie in november op maandbasis op 0,44 procent was uitgekomen, ofwel “vrij hardnekkig”, volgens ING, waardoor de “duifachtige” opstelling van de Fed als een verrassing kwam.

Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening daalde afgelopen week door met name de koerswijziging van de Fed van 4,25 procent naar 3,91 procent. De Dow scherpte daarnaast meerdere keren zijn hoogste niveau ooit aan, en het rendement van hoofdgraadmeter S&P 500 in 2023 bedraagt na een wekenlange rally nu 23 procent.

De Europese Centrale Bank en de Bank of England kwamen donderdag ook door met hun rentebesluiten, en zij waren voorzichtiger in hun bewoordingen. "We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei ECB-voorzitter Christine Lagarde tijdens haar persmoment. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus Lagarde.

De uiteenlopende renteverwachtingen in de VS en de eurozone hadden hun weerslag op de valutamarkten, waar de euro op weekbasis ten opzichte van de dollar duurder werd, van grofweg 1,0750 naar ruim 1,0900 vanochtend. Vorige week piekte het muntpaar al boven de 1,10.

Overwegend rode koersen in Azië

De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,7 procent lager, terwijl de beurs in Hongkong de grootste daler was met een verlies van krap een procent. De Kospi index in Seoel noteerde wel enkele tienden van een procent in het groen. In Seoel deden defensie-aandelen het vanochtend goed.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vanochtend 0,7 procent hoger naar 71,89 dollar per vat. Afgelopen week kwam er na zeven weken van dalingen, eindelijk weer wat steun voor de olieprijzen, mede geholpen door een positieve voorspelling van het Internationaal Energieagentschap over de vraag naar olie voor volgend jaar en een zwakkere dollar.

Beleggers hebben vandaag onder meer aandacht voor de vrijgave van de Duitse conjunctuurindicator Ifo-index en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers.

Bedrijfsnieuws

SBM Offshore sloot een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit af met een waarde van 210 miljoen dollar voor de financiering van de bouw van Fast4Ward Multi-Purpose Floater scheepsrompen.

Ebusco roept zijn aandeelhouders bijeen op 29 januari 2024 om goedkeuring te vragen om nieuwe aandelen uit te geven en converteerbare obligaties te plaatsen, zoals op 13 en 14 december werd aangekondigd.

De AScX wordt vandaag uitgebreid met Lucas Bols en Renewi. De kwartaalherweging door Euronext leverde geen veranderingen op in de AEX en de AMX index.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag fractioneel naar 4.719,19 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.305,16 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 14.813,92 punten.