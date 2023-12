Ebusco plant aandeelhoudersvergadering voor kapitaalverhoging Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco roept zijn aandeelhouders bijeen op 29 januari 2024 om goedkeuring te vragen om nieuwe aandelen uit te geven en converteerbare obligaties te plaatsen, zoals op 13 en 14 december werd aangekondigd. Voor de converteerbare obligatie die afloopt in december 2026, is een overeenkomst gesloten met Heights Capital Management. Tijdens de buitengewone vergadering worden aandeelhouders gevraagd om toestemming te geven om in de komende achttien maanden aandelen uit te mogen geven en inschrijvingsrechten en voorkeursrechten te verlenen in verband met deze kapitaalversterkingsplannen. Een meerderheid van het aandeelhoudersbestand, met name de aandeelhouders Peter Bijvelds, VDVI bv, ING Corporate Investments Participatied en Teslin Participaties, heeft al definitief toegezegd voor de plannen te zullen stemmen. Bron: ABM Financial News

