Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

Sommige beleggers vrezen dat door de recente rally, een flink deel van het opwaartse potentieel voor 2024 al is verdiend, aldus analisten van Barclays.

IG voorziet een openingsverlies van 30 punten voor de Duitse DAX en een min van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 8 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa hebben vrijdag de sterke week verdeeld afgesloten. Dit na een stortvloed aan belangrijke beleidsbeslissingen van de grote centrale banken.

Het was de week van de centrale banken en woensdag was het eerst aan de Amerikaanse Federal Reserve om van zich te laten horen. Zoals verwacht bleef de rente onveranderd op 5,25 tot 5,50 procent. Maar het sentiment op de markten kreeg een flinke positieve impuls toen de centrale bank onthulde dat beleidsmakers volgend jaar minstens drie renteverlagingen verwachten.

Donderdag hebben zowel de Bank of England als de Europese Centrale Bank ook hun rentetarieven ongewijzigd gelaten, maar eerstgenoemde verzette zich tegen de marktverwachtingen door vast te houden aan haar 'hawkish' outlook en gaat ervan uit dat het monetair beleid "waarschijnlijk voor een langere periode restrictief zal moeten zijn".

De ECB maakte naast het besluit ook bekend dat het haar groei- en inflatievoorspellingen voor de eurozone neerwaarts heeft bijgesteld en kondigde plannen aan om de inkrimping van de balans te versnellen.

Al met al lijken de rentetoppen in de westerse economieën wel achter ons te liggen en bereikten vele Europese indices de afgelopen tijd nieuwe jaarrecords, waarbij de DAX zelfs een 'all time high' op de borden zette. Zo blijkt maar weer eens dat de beurs niet altijd een weerspiegeling is van de economie.

Verder werd vrijdag bekend dat de inkoopmanagersindex van de eurozone over december in een voorlopige lezing op meer krimp duidt. In Duitsland en Frankrijk was het beeld vergelijkbaar.

Met de voorlopige inkoopdata van vrijdag zou volgens Commerzbank de speculatie over een renteverlaging in de eurozone wel weer eens kunnen worden aangewakkerd. Capital Economics denkt dat de inflatie verder zal dalen als Europa in een recessie belandt.

In het Verenigd Koninkrijk zagen de inkoopmanagersindices er over december niet zo beroerd uit, maar ook daar is de kans op een renteverlaging niet groot. "Renteverlagingen lijken verder weg dan de markt inschatte", aldus Hargreaves Lansdown.

Stijgers en dalers

In Amsterdam gingen vrijdag weer eens de chippers aan kop, geholpen door Citi Research die vrijdag de koersdoelen voor ASML, ASMI en Besi verhoogde. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Voor ASML en ASMI gingen de koersdoelen van respectievelijk 780 en 450 euro naar 900 en 560 euro. Beide aandelen blijven op de kooplijst van de bank. Voor Besi werd het koersdoel verhoogd van 100 naar 150 euro, maar hier bleef het advies Houden. ASML steeg 1,8 procent, ASMI 2,2 procent en Besi 2,3 procent.

Unilever voert vergevorderde gesprekken met private equity-firma Yellow Wood Partners over de verkoop van Elida Beauty, waar onder meer merken als St. Ives en Zwitsal onder vallen. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. Unilever maakte in de AEX een pas op de plaats.

In Parijs werd de lijst aangevoerd door Alstom en STMicroelectronics met winsten van 3,5 en 2,7 procent. Kering verloor daarentegen vrijdag 2,2 procent.

In Frankfurt gingen Zalando en MTU Aero Engines aan kop met winsten van 3,9 en 2,5 procent. De grootste dalers waren Hannover RE en Symrise met verliezen van 5,7 en 7,8 procent.

Grootaandeelhouder Onepoint heeft zijn belang in Atos verder vergroot en zei ook aandelen te blijven kopen. Onepoint wil verder een plek in de board van Atos. Atos sloot 20,5 procent hoger.

H&M zag de omzet over het vierde kwartaal met 4 procent dalen in lokale valuta, terwijl analisten uitgingen van een afname met 3,4 procent. Over het tweede kwartaal daalde de omzet overigens met 10 procent toen het weer relatief warm was. H&M noteerde in Stockholm 0,5 procent hoger.

Davide Campari-Milano stond onder druk, nadat de Italiaanse onderneming het voornemen aankondigde Beam Holding France te willen kopen, waaronder het label Courvoisier valt. Er ging bijna 3 procent van de koers af.



Euro STOXX 50 4.549,44 (+0,2%)

STOXX Europe 600 476,61 (+0,0%)

DAX 16.751,44 (-0,0%)

CAC 40 7.596,91 (+0,3%)

FTSE 100 7.576,35 (-1,0%)

SMI 11.191,89 (-0,2%)

AEX 793,13 (+0,4%)

BEL 20 3.732,72 (-0,4%)

FTSE MIB 30.373,89 (+0,1%)

IBEX 35 10.095,60 (-0,8%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na 'Quadruple Witching Day' verdeeld geëindigd. Dit na een week waarin de toonaangevende indices de jaartoppen aanscherpten en de Dow Jones zelfs een “all time high" bereikte.

De belangrijkste indices zijn zo voor de zevende week op rij hoger gesloten en dat is voor de S&P 500 de langste winnende reeks sinds 2017.

Op weekbasis kon de Dow Jones 2,8 procent bijschrijven. De S&P 500 is met 2,5 procent gestegen, terwijl de Nasdaq Composite deze week 2,9 procent terreinwinst boekte.

Het was de week van de centrale banken en woensdag was het aan de Amerikaanse Federal Reserve om van zich te laten horen. Zoals verwacht bleef de rente onveranderd op 5,25 tot 5,50 procent. Maar het sentiment op de markten kreeg een flinke positieve impuls toen de centrale bank onthulde dat beleidsmakers volgend jaar minstens drie renteverlagingen verwachten.

Analisten van SPI Asset Management denken echter dat een pas op de plaats voor de beurzen op den duur onvermijdelijk is, omdat de markt te ver op de zaken vooruit loopt wat betreft het verwachte tempo van de renteverlagingen door de Fed. Meer dan 70 procent van de markt verwacht momenteel een eerste renteverlaging in maart.

"Dat gezegd hebbende, met 6 biljoen dollar aan droog kruit in geldmarktfondsen dat staat te popelen om in aandelen te worden belegd, zou het op zijn minst short sellers op hun hoede moeten houden", aldus SPI.

John Williams van de New York Fed en vicevoorzitter van de Federal Reserve zei vrijdag dat de centrale bank momenteel niet echt praat over renteverlagingen. In reactie op zijn woorden steeg de Amerikaanse tienjaarsrente kort naar 3,98 procent, maar sloot de week af op 3,91 procent.

"Het zou mij niet verbazen als de tienjaarsrente nu nog iets verder daalt naar het niveau van mei, rond de 3,5 procent. Daarvoor is waarschijnlijk wel een eerste renteverlaging door de Fed nodig. Met een reële rente van 1,7 procent zijn Amerikaanse staatsobligaties tegen de huidige achtergrond erg aantrekkelijk", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Verder werd bekend dat de Empire State index, die de bedrijvigheid rond New York meet, in december in negatief terrein is beland. De index daalde van +9,1 in november tot -14,5 deze maand. Met name de index voor nieuwe orders liet een behoorlijke verslechtering zien.

De productie van de Amerikaanse industrie steeg met 0,2 procent. Economen rekenden op een toename van 0,3 procent in november. De Fed wees op een opleving van de productie van motorvoertuigen en onderdelen met 7,1 procent na de beëindiging van de stakingen bij verschillende grote autofabrikanten.

Ook bleek dat de voorlopige index voor de dienstensector steeg van 50,8 naar 51,3, het hoogste niveau in 5 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie daarentegen verslechterde van 49,4 naar 48,2, het laagste niveau in 4 maanden. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg daarmee van 50,7 in november naar 51,0 deze maand.

De olieprijzen bleven dicht bij huis en een januari-future West Texas Intermediate sloot de dag lager af en daalde 0,2 procent naar 71,43 dollar. Hierdoor zijn de prijzen voor het eerst in twee maanden op weekbasis weer licht gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0900. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0984 op de borden.

Stijgers en dalers

Aandelen van Chinese bedrijven als Alibaba, Nio en JD.com wisten vrijdag tussen de 1,5 en 4,5 procent terreinwinst te boeken, nadat vrijdag bekend werd dat de Chinese centrale bank meer geld pompt in de economie, door voor 112 miljard dollar aan leningen toe te wijzen aan commerciële kredietverstrekkers.

De aandelen van Boeing stegen 3,1 procent, scherpten vrijdag opnieuw de jaarrecords aan en zijn inmiddels sinds eind oktober met bijna 50 procent in waarde gestegen. Dit nadat verschillende analisten positiever zijn geworden over de vooruitzichten van de vliegtuigbouwer. Men houdt er rekening mee dat het bedrijf in 2025 weer bijna net zoveel vliegtuigen zal afleveren als vóór de pandemie en het wereldwijd aan de grond houden van het 737 MAX-vliegtuig.

Costco steeg 4,5 procent, nadat de retailer met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam.

Scholastic, uitgever van schoolboeken, behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet. Het aandeel daalde 11,6 procent.

S&P 500 index 4.719,,19 (-0,0%)

Dow Jones index 37.305,16 (+0,2%)

Nasdaq Composite 14.813,92 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 32.733,51 (-0,7%)

Shanghai Composite 2.933,72 (-0,3%)

Hang Seng 16.636,75 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0910. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0900.

USD/JPY Yen 142,19

EUR/USD Euro 1,0910

EUR/JPY Yen 155,13

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - December (Dld)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten