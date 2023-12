Veel macrocijfers in voorlaatste week van het jaar

(ABM FN-Dow Jones) De een-na-laatste beursweek van het jaar wordt gedomineerd door macrocijfers.

Nadat alle grote centrale banken afgelopen week hun laatste renbesluit publiceerden, en de bedrijfsagenda leeg is, zijn er vooral enkele inflatiecijfers die komende week de aandacht trekken.

De week begint rustig met de Duitse Ifo-index en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers, gevolgd door Europese inflatiecijfers op dinsdag.

Op woensdag is het drukker met het Nederlandse en Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Japanse handelsbalans, naast Britse consumenten- en producentenprijzen en de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS. Verder krijgen beleggers inzicht in de bestaande woningverkopen in de VS in november en de wekelijkse olievoorraden.

Richting het einde van de week, op donderdag, zijn er Nederlandse werkloosheidscijfers en definitieve economische groeidata uit de VS over het derde kwartaal. Voorlopige cijfers lieten zien dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal groeide met 5,2 procent, tegen 2,1 procent in het tweede kwartaal. In een eerdere raming werd nog rekening gehouden met een groei van 4,9 procent in het derde kwartaal.

De cijfers worden nauwlettend gevolgd door de Federal Reserve, dat probeert in te schatten wanneer de eerste renteverlaging passend zou zijn.

De week wordt afgesloten met onder meer Japanse inflatiecijfers en Nederlandse groeidata over het derde kwartaal. Verder zijn er cijfers over de Britse detailhandel en in de VS de PCE-inflatie, eveneens een belangrijk cijfer voor de Fed.

Op bedrijfsvlak is het rustig. FedEx komt op dinsdag met cijfers en Nike op donderdag. In Nederland en België zijn er geen agendapunten.