AEX krijgt vroeg kerstcadeau van Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Met een slot van 793,13 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis bijna anderhalf procent. Vorige week steeg de index tot 781,85 punten.

Voor beleggers komen de kerstcadeaus vroeg dit jaar, aldus investment manager Simon Wiersma van ING over het huidige beurssentiment. "In tegenstelling tot de verwachte havikachtige woorden van [Jerome] Powell klonk hij in de toelichting op het rentebesluit van woensdagavond juist verrassend duivenachtig."

Voorafgaand aan dat rentebesluit van de Federal Reserve, stonden dinsdag eerst Amerikaanse inflatiecijfers op de agenda. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen afgelopen maand met 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in november net als een maand eerder 4,0 procent. De cijfers waren conform de marktverwachting.

Economen van ING wezen wel op de zogeheten 'supercore' inflatie, dit zijn diensten exclusief woonlasten en energie, die nog altijd vrij hardnekkig blijft. In november kwam deze indicator uit op 0,44 procent. Dit zou volgens ING iets minder dan 0,2 procent moeten zijn, "waardoor we na verloop van tijd weer op een jaarlijkse inflatie van 2 procent zouden uitkomen."

Marktkenners waren er na het verschijnen van de Amerikaanse inflatiecijfers dan ook van overtuigd dat de Fed woensdag bij het rentebesluit geen dovish signalen zou geven.

Dat gebeurde dus wel, want de Fed hintte zelfs op drie renteverlagingen in 2024. "Als het narratief van hogere rentes voor een langere periode al niet achterhaald was, dan is dat het nu wel", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het wordt moeilijk voor de Bank of England en de Europese Centrale Bank om havikachtig te blijven", zei de marktkenner in aanloop naar de Europese rentebesluiten.

Toch waren de ECB en BoE wel voorzichtiger in hun bewoordingen dan de Fed. Beide centrale banken handhaafden ook hun huidige rentestanden, maar maakten tevens duidelijk dat beleggers in Europa nog niet hoeven te rekenen op spoedige renteverlagingen.

"We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei ECB-voorzitter Christine Lagarde tijdens haar persmoment. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus Lagarde.

Er zal een sterkere economische neergang of een duurzame daling van de inflatie tot onder 2 procent nodig zijn, of een combinatie van beide, om de ECB ertoe te bewegen de rentes volgend jaar met de momenteel door de markt verwachte 150 basispunten te verlagen, zeiden economen van ING, die zelf rekenen op "meer geleidelijke renteverlagingen in 2024."

De Bank of England herhaalde donderdag dat de rente nog geruime tijd restrictief moet blijven, "maar de markten verwachten waarschijnlijk terecht dat de rente volgend jaar zomer wordt verlaagd", aldus ING.

"Onze huidige prognose is een renteverlaging in augustus, maar als de markten gelijk krijgen dat de Fed en ECB al in maart of april zullen beginnen met verlagen, sluiten we niet uit dat de BoE ook eerder zal beginnen. De marktverwachtingen voor vier renteverlagingen volgend jaar lijken ongeveer juist", zei de bank.

Richting het weekend konden beleggers nog aan de slag met mondiale inkoopdata. In de eurozone was in december onverwacht sprake van meer krimp en blijft een recessie dus nog altijd zeer waarschijnlijk, waarschuwde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

In de VS kromp de industrie in december harder, maar was in de dienstensector wel sprake van een sterkere groei, waardoor de samengestelde index toch steeg.

"De eerste PMI-gegevens wijzen erop dat de Amerikaanse economie in december iets aantrok en het jaar afsloot met de snelste groei sinds juli", zei econoom Chris Williamson van S&P Global. De verwerkende industrie blijft echter een rem op de

economie, volgens de marktkenner en dus ligt in het vierde kwartaal mogelijk een zwakke groei in het verschiet.

Ondertussen pompte de Chinese centrale bank vrijdag 112 miljard dollar aan eenjarige leningen in de economie. "Het is de hoogste tijd dat China de economie wat meer gaat stimuleren", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Ook lag de volatiliteit hoger richting het weekend omdat het vrijdag Quadruple Witching Day was, met de expiratie van opties, futures en individuele aandelen. Het was de laatste drukke week van het jaar. Hoewel er komende week nog wel een reeks macrocijfers op de agenda staan, zullen beleggers het vermoedelijk rustiger aan gaan doen richting de feestdagen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het Amerikaanse rentebesluit tot onder 4,00 procent, waar enkele weken geleden nog een piek van 5,00 procent werd bereikt. De Duitse Bund daalde tot net boven de 2 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0919 en daarmee op weekbasis anderhalf procent hoger. Op donderdag tikte het muntpaar even de 1,10 aan.

WTI-olie kostte richting het weekend circa 71 dollar. Op weekbasis werd ruwe olie daardoor nog iets goedkoper.

Stijgers en dalers

Besi, ASMI en ASML stegen afgelopen week circa 6 tot 7 procent, na een positief rapport van Citi Research, waarin de koersdoelen voor deze aandelen fors werden verhoogd.

Koploper was Philips, met een winst van ruim 7 procent op weekbasis. Ahold Delhaize was hekkensluiter met een verlies van 4 procent.

ABN AMRO steeg afgelopen week ruim 3,5 procent. De bank kondigde de overname van neobroker BUX aan.

Unilever daalde bijna een procent. De Britse toezichthouder CMA onderzoekt of het bedrijf klanten niet misleidt met 'greenwashen': het presenteren van producten als duurzamer en milieuvriendelijker dan ze eigenlijk zijn. Ook meldde persbureau Reuters dat Unilever vergevorderde gesprekken voert met private equity-firma Yellow Wood Partners over de verkoop van Elida Beauty.

ArcelorMittal steeg op weekbasis meer dan 5 procent na een koopadvies van JPMorgan met een koersdoel van 30 euro. De sterke balans lijkt een garantie voor een hoog dividendrendement, stelde de bank.

Na koopaanbevelingen van Jefferies en Citi vorige week, verhoogde Kepler Cheuvreux afgelopen week het koersdoel voor Adyen naar 1.400 euro. Het aandeel steeg rond een procent op weekbasis bij een slotstand van 1.196 euro op vrijdag.

Wolters Kluwer daalde licht op weekbasis bij een slot op vrijdag van 129,70 euro. Citi plakte een verkoopadvies op het aandeel met een koersdoel van 112,50 euro. Citi plaatste kanttekeningen bij de autonome groei van Wolters Kluwer. Eerder in de week kwam JPMorgan wel met een positief rapport over de sector, waarbij het advies op Wolters Kluwer juist werd verhoogd. Sectorgenoot RELX daalde met bijna 3 procent.

In de AMX schoot Corbion op weekbasis ruim 11 procent omhoog. Aandeelhouder Jeffrey Ubben heeft een brief geschreven aan bestuursvoorzitter Mathieu Vrijsen van Corbion, waarin hij aanstuurt op het onderzoeken van strategische opties voor het bedrijf, omdat hij grote zorgen heeft. Inclusive Capital, waar Ubben eigenaar van is, heeft naar eigen zeggen een belang van 10 procent in Corbion en is daarmee de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf.

OCI verkoopt het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor 3,62 miljard dollar. Het gaat om een belang van 50 procent. Adnoc betaalt een premie van 8 procent ten opzichte van de koers die op het bord stond voor de geruchten in de media dat een deal op handen was. De premie ten opzichte van de IPO-prijs in 2021 is 25 procent. Het aandeel steeg 9,5 procent op weekbasis.

Air France-KLM won afgelopen week 8,5 procent. Air France-KLM is positiever geworden over de ontwikkeling van de operationele marges voor de periode 2026 tot en met 2028, bleek tijdens de beleggersdag van de luchtvaartmaatschappij. De doelstellingen die de luchtvaartmaatschappij presenteerde, noemde ING ambitieus.

Alfen ging afgelopen week aan kop in de Midkap, met een plus van ruim 17 procent. Vopak sloot de rij met een verlies van zo'n 2 procent op weekbasis.

In de AScX verloor Ebusco 13 procent na een emissie en een outlookverlaging. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor de bussenbouwer.

Fastned sloot op weekbasis licht hoger. Fastned denkt dit jaar geen 60 nieuwe laadstations te kunnen openen, maar tussen de 53 en 60 nieuwe stations uit te komen. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen.

Avantium bevindt zich naar eigen zeggen op een keerpunt met de start van de FDCA-productie in de tweede helft van volgend jaar, maar omdat de kosten hoger uitvallen zal er ook een kapitaalverhoging plaatsvinden. Avantium wil ten minste 50 miljoen euro ophalen. Dat kwam voor Degroof Petercam niet als een verrassing. De omzetdoelstelling van Avantium van 100 miljoen euro voor 2026 is volgens Degroof wel ambitieuzer dan verwacht. Het aandeel daalde 15,5 procent op weekbasis.

Vivoryon ging aan kop in de Smallcap met een winst van ruim 8 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay steeg 13,5 procent op weekbasis. Het bedrijf verwacht in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren.

Marel won afgelopen week ruim 3 procent. John Bean Technologies heeft Marel opnieuw benaderd met een overnamevoorstel. Eind november meldde Marel al dat het was benaderd door John Bean, dat toen aangaf bereid te zijn om 3,15 euro per aandeel Marel te willen betalen. Woensdagavond bleek dat John Bean inmiddels bereid is om 3,40 euro per aandeel Marel neer te tellen.