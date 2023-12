Olieprijzen nagenoeg vlak gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag vrijwel vlak gesloten en zijn zo voor het eerst in twee maanden op weekbasis weer licht gestegen. Bij een settlement van 71,43 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 0,2 procent goedkoper. Deze week kwam er na zeven weken van daling eindelijk wat steun, mede geholpen door een positieve voorspelling van het Internationaal Energieagentschap over de vraag naar olie voor volgend jaar en een zwakkere dollar. Een zwakkere dollar maakt in dollars genoteerde olie goedkoper voor buitenlandse kopers. De wereldwijde olieconsumptie zal in 2024 met 1,1 miljoen vaten per dag stijgen, aldus het IEA in een maandelijks rapport. Dit is een stijging van 130.000 vaten per dag ten opzichte van de eerdere voorspelling, daarbij verwijzend naar een verbetering van de vooruitzichten voor de Amerikaanse vraag en lagere olieprijzen. De schatting voor 2024 is overigens minder dan de helft van de door de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) voorspelde vraaggroei van 2,25 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

