Halfgeleiders voeren groene AEX aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag positief het weekend ingegaan, maar wel onder het hoogste punt van de dag. De AEX sloot onder aanvoering van de halfgeleideraandelen 0,4 procent in de plus met een slotstand van 793,13 punten.

Het was een relatief rustige handelsdag na al het centrale banken nieuws van de afgelopen dagen. Wel was het Quadruple Witching Day, wat betekent dat alle optieseries vandaag expireerden.

Op weekbasis steeg de AEX anderhalf procent, na een slot op 781,85 punten vorige week vrijdag. Voor heel 2023 ligt vooralsnog een winst van circa 15 procent in het verschiet. Hoewel er volgende week nog wat macro-publicaties op de agenda staan, is het belangrijkste economische nieuws wel zo'n beetje geweest.

"De meeste handelaren zullen volgende week hun boeken beginnen te sluiten", verwacht marktstrateeg Frank Vranken van Bank de Rothschild Europe dan ook. Volgende week is de laatste volle handelsweek richting de feestdagen.

"En wat we in het verleden hebben gezien, is dat wanneer de liquiditeit afneemt, de trend gewoon doorzet. Dat zou een langzame maar gestage melt-up in de laatste weken van het jaar betekenen", aldus Vranken.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor samengestelde inkoopmanagersindexen uit onder meer de eurozone en de VS. In de eurozone kromp de economie in december harder. In de VS was het beeld gemengd, want de dienstensector groeide deze maand door, terwijl de industrie wel harder kromp.

Opvallend was verder de forse daling van de Empire State index, die de bedrijvigheid in de regio New York meet. De index daalde van 9,1 positief in november tot 14,5 negatief deze maand.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0910. WTI-olie daalde tot 71 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 3,91 procent. Halverwege de middag veerde de rente even op in reactie op een interview met Fed-bestuurder John Williams, die aangaf het "voorbarig" te vinden voor de Federal Reserve om over renteverlagingen te spreken.

Stijgers en dalers

ASMI, ASML en Besi stegen gemiddeld 2 procent en gingen daarmee aan kop in de AEX. Citi Research kwam met een positief rapport, waarin de koersdoelen voor deze aandelen flink werden verhoogd. "We denken dat Europese techbedrijven in hardware in 2024 beter dan de brede markt zullen presteren, dankzij een combinatie van cyclisch herstel en structurele groei", schreven de analisten vrijdag in hun rapport.

Prosus steeg een procent. Het Chinese Tencent won in Hongkong bijna 3 procent, nadat bekend werd dat de Chinese centrale bank flink geld pompt in de economie.

DSM-Firmenich was hekkensluiter, met een verlies van ruim een procent. RELX leverde bijna een procent in.

In de AMX ging Aperam aan de leiding, met een winst van meer dan 3 procent. Air France-KLM won daarnaast ruim anderhalf procent. De doelstellingen die de luchtvaartmaatschappij donderdag presenteerde, noemde ING ambitieus. Eurocommercial ging 2 procent hoger.

OCI leverde ruim 13,5 procent in en belandde daarmee onderaan in de index. OCI verkoopt het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor 3,62 miljard dollar. Het gaat om een belang van 50 procent. Adnoc betaalt een premie van 8 procent ten opzichte van de koers die op het bord stond voor de geruchten in de media dat een deal op handen was. De premie ten opzichte van de IPO-prijs in 2021 is 25 procent.

Just Eat Takeaway leverde in de Midcap meer dan 3 procent in.

In de AScX won Avantium bijna 6 procent op 3,71 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor het aandeel van 4,40 naar 4,60 euro met handhaving van het koopadvies. Brunel steeg 3,5 procent.

Ebusco won ruim anderhalf procent, nadat de koers eerder deze week nog daalde na een outlookverlaging en een emissie. Azerion leverde bijna 2 procent in.

Ebusco is dankzij deze emissie goed gefinancierd voor 2024, vindt fondsmanager Jan-Jaap Bongers van Teslin. Volgend jaar wordt enorm belangrijk voor het bedrijf, aldus de aandeelhouder.

Klik hier voor: Ebusco gaat enorm belangrijk jaar in

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.