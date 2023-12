Update: OCI verkoopt belang in Fertiglobe aan Adnoc Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI verkoopt het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor 3,62 miljard dollar. Dit maakte OCI vrijdagmiddag bekend. Het gaat om een belang van 50 procent. Adnoc betaalt een premie van 8 procent ten opzichte van de koers die op het bord stond voor de geruchten in de media dat een deal op handen was. De premie ten opzichte van de IPO-prijs in 2021 is 25 procent. Ook krijgt OCI een earn-out-regeling voor de komende twee jaar. Die is gelinkt aan de toekomstige vrije kasstroom en de grondstoffenprijzen. Fertiglobe is een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde producent en distributeur van stikstofhoudende meststoffen. Met deze deal stijgt het belang van Adnoc in OCI naar 86,2 procent. De overige 13,8 procent staat genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange. Verder kijken Adnoc en OCI naar de mogelijkheden om samen te werken en te investeren. In een toelichting zei OCI dat de transactie met Adnoc onderstreept dat het bedrijf zijn onderwaardering wil aanpakken. De verschillende onderdelen van OCI zijn volgens het bedrijf meer waard dan de waardering van de groep. Eerder dit jaar uitte de activistische aandeelhouder Jeff Ubben kritiek op OCI en wilde hij dat het bedrijf zijn strategische opties zou onderzoeken. "OCI is onbegrepen en ondergeanalyseerd", vond Ubben in maart, "en ongeveer 90 procent meer waard dan de huidige aandelenkoers." Het aandeel OCI dat donderdag nog met 17,5 procent steeg, daalde vrijdag na het bekend worden van de deal met Adnoc weer met 9,2 procent. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

