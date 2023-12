OCI verkoopt belang in Fertiglobe aan Adnoc Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI verkoopt het belang in Fertiglobe aan Adnoc voor 3,62 miljard dollar. Dit maakte OCI vrijdagmiddag bekend. Het gaat om een belang van 50 procent. Adnoc betaalt een premie van 8 procent ten opzichte van de koers die op het bord stond voor de geruchten in de media dat een deal op handen was. De premie ten opzichte van de IPO-prijs is 25 procent. Met deze deal stijgt het belang van Adnoc in OCI naar 86,2 procent. De overige 13,8 procent staat genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange. Bron: ABM Financial News

