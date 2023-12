Video: Ebusco gaat enorm belangrijk jaar in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Teslin

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft niet uit luxe vers kapitaal opgehaald, maar is daarmee wel klaar voor 2024. Dit zei fondsmanager Jan-Jaap Bongers van Teslin voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier voor: Ebusco gaat enorm belangrijk jaar in Ebusco haalde met de verkoop van 5 miljoen aandelen 25 miljoen euro op. Daarnaast plaatste het een converteerbare obligatie van ruim 34 miljoen euro bij Heights Capital Management. Ebusco had als plan de supply chain te verplaatsen naar Nederland en de 3.0 elektrische bus te fabriceren in Deurne. De interesse van busbedrijven voor de bussen van Ebusco is er, aldus Bongers, wijzend op het orderboek. "Maar het grote probleem waar Ebusco tegenaan liep, is dat ze die bus niet op schaal geproduceerd kregen in Deurne." Het plan B is nu; terug naar het oude model met assemblagepartners. En hiervoor is dus kapitaal opgehaald afgelopen week. Bongers heeft vertrouwen in Ebusco en benadrukte de door de fabrikant afgegeven omzetoutlook voor 2024 van meer dan 300 miljoen euro met een positieve EBITDA. Dat is een omzetverdubbeling ten opzichte van 2023. "Een mooie ambitie." 2024 is daarmee volgens Bongers een enorm belangrijk jaar, waarin "het echt moet gaan gebeuren". Bron: ABM Financial News

