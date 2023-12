Media: Fed-bestuurder Williams vindt renteverlagingen bespreken voorbarig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het is "voorbarig" voor de Federal Reserve om te bespreken of het tijd is om de rente te verlagen. Dit zei John Williams, voorzitter van de New York Federal Reserve, vrijdag in een interview met zakenzender CNBC. "We praten nu niet echt over het verlagen van de rente," zei Williams. Volgens hem noteren de rentes "op of nabij het juiste niveau" om de inflatie onder controle te krijgen en de economie te laten groeien. Wel benadrukte Williams, die ook vicevoorzitter is van de Amerikaanse centrale bank, dat de Fed op haar hoede moet blijven voor een opleving van de inflatie en ervoor moet zorgen dat de prijsstijging blijft afnemen. De Fed-bestuurder is evenwel optimistisch dat de recente verbetering van de inflatie zal aanhouden en de Fed de ruimte geeft om later volgend jaar renteverlagingen te overwegen. "Als we de vooruitgang krijgen die ik hoop te zien met betrekking tot de inflatie en de economie, dan zal het natuurlijk vanzelfsprekend zijn om het monetaire beleid over een periode van een paar jaar naar een normaler niveau te brengen," aldus Williams. De Fed liet woensdag de belangrijkste kortetermijnrente ongewijzigd tussen 5,25 en 5,5 procent en liet via de dot plot ook doorschemeren dat de federal funds rate volgend jaar mogelijk drie keer wordt verlaagd. Een vroeg kerstcadeau voor de markten, oordeelden marktkenners, die de Amerikaanse tienjaarsrente zagen dalen tot onder 4,00 procent. De markt acht de kans voor een eerste renteverlaging in 2024 in maart groter dan voor het rentebesluit van woensdag. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag, na de woorden van Williams, van 3,91 naar 3,98 procent. De futures op Wall Street kwamen licht onder druk te staan. Bron: ABM Financial News

