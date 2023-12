Wall Street wacht volatiele Quadruple Witching Day

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 0,2 procent in de plus en dat waren ook de openingsindicaties voor de Dow Jones index en Nasdaq. Op weekbasis liggen de Amerikaanse beurzen op koers voor winsten van circa 3 procent.

Donderdag was een meer terughoudende sessie na de euforie van woensdag, toen duidelijk werd dat de Federal Reserve de rente in 2024 mogelijk drie keer zal verlagen. Wel wisten de drie grote indexen donderdag hun records aan te scherpen, met een nieuwe recordstand voor de Dow.

Analisten van SPI Asset Management denken echter dat een pas op de plaats voor de beurzen op den duur onvermijdelijk is omdat de markt te ver op de zaken vooruit loopt wat betreft het verwachte tempo van de renteverlagingen door de Fed. Meer dan 70 procent van de markt verwacht momenteel een eerste renteverlaging in maart.

"Dat gezegd hebbende, met 6 biljoen dollar aan droog kruit in geldmarktfondsen dat staat te popelen om in aandelen te worden belegd, zou het op zijn minst short sellers op hun hoede moeten houden", aldus SPI.

John Williams van de New York Fed en vicevoorzitter van de Federal Reserve zei vrijdag dat de centrale bank momenteel niet echt praat over renteverlagingen. In reactie op zijn woorden steeg de Amerikaanse tienjaarsrente van 3,91 naar 3,98 procent. Op weekbasis noteert de tienjaarsrente nog altijd flink lager.

"Het zou mij niet verbazen als de tienjaarsrente nu nog iets verder daalt naar het niveau van mei, rond de 3,5 procent. Daarvoor is waarschijnlijk wel een eerste renteverlaging door de Fed nodig. Met een reële rente van 1,7 procent zijn Amerikaanse staatsobligaties tegen de huidige achtergrond erg aantrekkelijk", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Vrijdag wordt mogelijk een volatiele dag want is het 'Quadruple Witching Day', waarbij voor een totaalbedrag van ruim 5 biljoen dollar aan opties en futures op indices en individuele aandelen expireren in New York.

Op macro-economisch vlak staan later vanmiddag in de VS nog de industriële productie en samengestelde inkoopmanagersindex op de rol.

Voorbeurs werd al bekend dat de Empire State index, die de bedrijvigheid rond New York meet, in december in negatief terrein is beland. De index daalde van +9,1 in november tot -14,5 deze maand. Met name de index voor nieuwe orders liet een behoorlijke verslechtering zien.

De euro/dollar handelde vrijdagmiddag licht lager op 1,0947. WTI-olie kostte ruim 72 dollar.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Chinese bedrijven als Alibaba, Nio en JD.com noteerden in de Amerikaanse voorbeurshandel 2 tot 5 procent hoger nadat vrijdag bekend werd dat de Chinese centrale bank meer geld pompt in de economie, door voor 112 miljard dollar aan leningen toe te wijzen aan commerciële kredietverstrekkers.

Costco lijkt ruim 2 procent hoger te gaan openen, nadat de retailer met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam.

Scholastic, uitgever van schoolboeken, behaalde afgelopen kwartaal een lagere omzet. Het aandeel gaat vrijdag een 11 procent lagere opening tegemoet.

Slotstanden

De S&P 500 sloot donderdag 0,3 procent hoger op 4.719,55 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent en zette een nieuwe all time high neer van 37.248,35 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.761,56 punten.