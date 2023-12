Beursblik: Inpost verwacht groei

(ABM FN-Dow Jones) Inpost verwacht in 2024 beduidend meer pakketkluisjes in het netwerk te hebben. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies vrijdag in een rapport.

Volgens Kerstens wil Inpost volgend jaar het netwerk met 10.000 pakketkluisjes uitbreiden, goed voor een stijging van 30 procent. Hiervan moeten er 2.000 in Polen komen, 3.000 in het Verenigd Koninkrijk en 3.000 in Frankrijk, naast 1.000 kluisjes in Spanje en Italië.

Jefferies verwacht dat het netwerk van Inpost afgelopen jaar is gestegen met 6.000 kluisjes. Dit zal 1,0 miljard Poolse zloty aan investeringen met zich mee hebben gebracht. In 2024 kunnen de investeringen oplopen tot 1,2 miljard zloty, denkt Kerstens.

De analist merkte ook op dat PPF Group nog eens een belang van 5 procent in Inpost overnam van Advent International tegen 10,50 euro per aandeel. Daardoor heeft Advent nu een totaalbelang van 21,71 procent in het Poolse bedrijf, met de optie om het belang met nog eens 10 procent te mogen verhogen.

Door de verkoop heeft Advent nu nog een belang van 26 procent in Inpost.

Jefferies heeft een koopadvies op Inpost met een koersdoel van 15,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag met 0,4 procent tot 12,66 euro.