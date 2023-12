Reuters: Airbus in gesprek over overname cybersecuritytak Atos

(ABM FN-Dow Jones) Airbus is in gesprek met Atos over een overname van de cybersecuritytak BDS. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van een bron.

De Franse krant Le Figaro schreef ook al dat een dergelijke deal in de lucht hing. Airbus noch Atos wilde reageren op het gerucht.

In maart van dit jaar liet Airbus nog weten af te zien van een bod op een andere divisie van Atos, namelijk Eviden, dat toen nog Evidian heette. Het plan was om een belang van 29,9 procent te nemen in deze divisie. BDS is onderdeel van Eviden.

In maart zei CEO Guillaume Faury van Airbus wel dat hij bleef openstaan voor een strategische samenwerking met Atos.

Vanochtend werd bekend dat grootaandeelhouder Onepoint zijn belang in Atos verder heeft vergroot tot 11,4 procent. En het gaf aan dit belang in de toekomst verder te willen uitbreiden. Ook wil Onepoint een plek in de board van Atos.

Het aandeel Atos koerste vrijdagmiddag 17,4 procent hoger.