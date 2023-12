RTL verkoopt Nederlandse tak aan DPG Media Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) RTL Group heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van RTL Nederland aan DPG Media voor 1,1 miljard euro. Dit maakte RTL vrijdag bekend. Daarnaast hebben de twee bedrijven besloten om op verschillende vlakken, waaronder de verkoop van advertenties, technologie en content, te zullen samenwerken. Ook mag DPG het merk RTL tot in ieder geval december 2034 gebruiken. "De verkoop aan DPG Media is de beste strategische oplossing voor RTL Nederland en al zijn stakeholders", zei CEO Thomas Rabe van RTL Group in een toelichting. Naar verwachting wordt de transactie medio 2024 afgerond. DPG Media heeft al de TV-merken VTM en RTL Belgium. In 2021 kondigde RTL Nederland nog een fusie aan met Talpa, maar die deal ketste begin dit jaar af nadat de Autoriteit Consument en Markt zei dat met de fusie een te machtige partij zou ontstaan in het Nederlandse medialandschap. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.