Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, ook al bleek er weinig bereidheid bij de ECB donderdag om na te denken over renteverlagingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,4 procent op 479,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 16.849,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 7.631,09 punten. De Britse FTSE daalde echter 0,3 procent naar 7.627,31 punten.

De inkoopmanagersindex van de eurozone over december duidde in een voorlopige lezing op meer krimp. In Duitsland en Frankrijk was het beeld vergelijkbaar.



Het sentiment op de beurs wordt nog altijd bepaald door de hoop op renteverlagingen in 2024, hoewel de ECB donderdag liet weten dat de markt daar niet te snel op moeten rekenen.

Met de voorlopige inkoopdata van vanochtend zou volgens Commerzbank de speculatie over een renteverlaging in de eurozone wel weer eens kunnen worden aangewakkerd. Capital Economics denkt dat de inflatie verder zal dalen als Europa in een recessie belandt.

In het Verenigd Koninkrijk zagen de inkoopmanagersindices er over december niet zo beroerd uit, maar ook daar is de kans op een renteverlaging niet groot. "Renteverlagingen lijken verder weg, dan de markt inschatte", aldus Hargreaves Lansdown.

Vrijdag staat een optie-expiratie nog op de agenda. Het is Quadruple Witching Day, wat betekent dat alle optieseries vandaag expireren.

In de VS komen de inkoopmanagersindices over december, verder de Empire State-index over december en de industriële productie over november naar buiten.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 71,91 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 76,92 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0984 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Citi Research heeft vrijdag de koersdoelen voor ASML, ASMI en Besi verhoogd. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Voor ASML en ASMI gingen de koersdoelen van respectievelijk 780 en 450 euro naar 900 en 560 euro. Beide aandelen blijven op de kooplijst van de bank. Voor Besi werd het koersdoel verhoogd van 100 naar 150 euro, maar hier bleef het advies Houden. ASML steeg 1,9 procent, ASMI 1,4 procent, Besi 1,8 procent.

Grootaandeelhouder Onepoint heeft zijn belang in Atos verder vergroot en zei ook aandelen te blijven kopen. Onepoint wil verder een plek in de board van Atos. Atos noteerde 16,9 procent hoger.

H&M zag de omzet over het vierde kwartaal met 4 procent dalen, in lokale valuta, terwijl analisten uitgingen van een afname met 3,4 procent. Over het tweede kwartaal daalde de omzet overigens met 10 procent toen het weer relatief warm was. H&M noteerde 1,1 procent hoger.

Davide Campari-Milano staat onder druk, nadat de Italiaanse onderneming het voornemen aankondigde Beam Holding France te willen kopen, waaronder het label Courvoisier valt. Er ging meer dan 2 procent van de koers af.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor WDP van 25,00 naar 29,00 euro met handhaving van het Houden advies. WDP noteerde vrijdag 0,1 procent lager.

Unilever is in verregaande gesprekken met private equity-firma Yellow Wood Partners over de verkoop van Elida Beauty, waar onder meer merken als St. Ives en Zwitsal onder vallen. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. Unilever maakte in de AEX een pas op de plaats.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent op 4.719,55 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent en zette een nieuwe all time high neer van 37.248,35 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.761,56 punten.