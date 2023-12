Media: Unilever in gesprek over verkoop Elida Beauty Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever is in verregaande gesprekken met private equity-firma Yellow Wood Partners over de verkoop van Elida Beauty, waar onder meer merken als St. Ives en Zwitsal onder vallen. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen. Yellow Wood zou als winnaar uit de bus zijn gerold bij een veiling van Elida en zou nu de laatste details van de deal bespreken met Unilever. Er zou mogelijk minder dan 1 miljard dollar mee gemoeid zijn. Er is wel nog steeds een mogelijkheid dat de deal afketst, zo waarschuwden de bronnen. Elida genereerde in 2022 circa 760 miljoen dollar omzet, zo merkte het persbureau op. Unilever noch Yellow Wood wilde reageren op de geruchten. Bron: ABM Financial News

