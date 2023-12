Valuta: kortstondige opleving euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdagochtend vroeg even boven de 1,10 dollar, na het rentebesluit van de ECB op donderdag, waaruit bleek dat de centrale bank niet bezig is met renteverlagingen.

De inkoopmanagersindices uit de eurozone bleken vanochtend niet voldoende om deze koers vast te houden, waarna de euro terugviel naar 1,0960 dollar.

"Die cijfers vormden wel even een domper", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er met deze cijfers volgens ons op dat de eurozone in een technische recessie terechtkomt", aldus de handelaar.

De inkoopmanagersindex van de eurozone over december duidde in een voorlopige lezing op meer krimp. In Duitsland en Frankrijk was het beeld vergelijkbaar.

Erdmann ziet als eerstvolgende richtpunt de inkoopdata uit de VS vanmiddag. "Mochten die beter zijn dan een maand eerder, dan heb je kans dat de dollar verder herstelt ten opzichte van de euro", aldus Erdmann.

Voorzitter Christine Lagarde van de ECB liet donderdag, in een toelichting op het rentebesluit van de centrale bank, weten nog altijd waakzaam te zijn. "We hebben het helemaal niet over renteverlagingen gehad", zei Lagarde. "We zijn data-afhankelijk, niet tijdsafhankelijk", aldus Lagarde. De ECB liet de rente donderdag ongemoeid.

Voor 2023 rekent de ECB op een inflatie van gemiddeld 5,4 procent. Dit daalt naar 2,7 procent in 2024 en naar 2,1 procent in 2025. In 2026 zal de inflatie onder de 2 procent uitkomen, denkt de centrale bank.

"Vergeleken met de projecties van september zijn de vooruitzichten voor 2023 en met name 2024 naar beneden toe bijgesteld", aldus de ECB donderdag.

Voor de kerninflatie, dat wil zeggen exclusief energie en voeding, wordt voor 2023 gerekend op 5,0 procent. Die daalt in 2024 naar 2,7 procent en naar 2,3 procent in 2025.

"De eerdere renteverhogingen blijven krachtig doorwerken in de economie. De krappere financieringsvoorwaarden temperen de vraag en dit helpt de inflatie naar beneden te krijgen", zo merkte de centrale bank op.

Dit jaar groeit de economie met 0,6 procent en volgend jaar met 0,8 procent. In 2025 én 2026 zal het bruto binnenlands product met 1,5 procent stijgen.

De Europese export steeg in oktober op een aangepaste basis 0,7 procent, maar de import daalde met 0,3 procent, zo bleek vanochtend. De arbeidskosten van de muntunie stegen over het derde kwartaal met 5,3 procent tegen een plus van 4,5 procent over het tweede kwartaal.

In de VS komen naast de inkoopmanagersindices over december, verder de Empire State-index over december en de industriële productie over november naar buiten.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,0960 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8574 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2781 dollar.