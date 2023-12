Onepoint vergroot belang in Atos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grootaandeelhouder Onepoint heeft zijn belang in Atos verder vergroot en zei ook aandelen te blijven kopen. Ook wil Onepoint een plek in de board van Atos. De investeerder zei inmiddels een belang te hebben van 11,4 procent in Atos, tegen een belang van 9,9 procent op 1 november. Volgens Onepoint zijn de voorwaarden voor de geplande verkoop van Tech Foundations door Atos verbeterd ten opzichte van augustus. Toen voerde het bedrijf exclusieve gesprekken over de verkoop aan EP Equity Investment, een investeringsvehikel van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, voor een bedrag van 2 miljard euro, inclusief schulden. Atos zei in een reactie graag constructieve gesprekken met Onepoint te willen voeren, net als het bedrijf doet met alle andere aandeelhouders. Het aandeel Atos schoot vrijdagochtend 17,7 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.